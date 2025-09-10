Suscribirse

Norte de Santander

ELN asesina a otro soldado, esta vez en zona rural de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

El uniformado era natural de Boyacá.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de septiembre de 2025, 1:52 p. m.
Soldado profesional Yamid Araque Cely, asesinado en combates con el ELN en Norte de Santander.
Soldado profesional Yamid Araque Cely, asesinado en combates con el ELN en Norte de Santander. | Foto: Ejército de Colombia.

La tarde del martes, 9 de septiembre, hubo fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional y el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú, Norte de Santander, donde fue asesinado un soldado profesional oriundo de Floresta, Boyacá.

Se trata de Yamid Araque Cely, quien resultó herido y por la gravedad de las lesiones, falleció cuando era atendido por los enfermeros de combate.

Noticia en desarrollo...

