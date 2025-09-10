Norte de Santander
ELN asesina a otro soldado, esta vez en zona rural de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe
El uniformado era natural de Boyacá.
La tarde del martes, 9 de septiembre, hubo fuertes combates entre tropas del Ejército Nacional y el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú, Norte de Santander, donde fue asesinado un soldado profesional oriundo de Floresta, Boyacá.
Se trata de Yamid Araque Cely, quien resultó herido y por la gravedad de las lesiones, falleció cuando era atendido por los enfermeros de combate.
#ComunicaciónOficial | El Comando de la @Ejercito_Div2 informa a la opinión pública que:— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 10, 2025
1. En la tarde de ayer, 9 de septiembre, soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban operaciones de control territorial para neutralizar las confrontaciones de los grupos… pic.twitter.com/nqzCSiiA0X
Noticia en desarrollo...