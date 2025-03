Gloria Miranda respondió así a los piropos recibidos tras aparecer en el consejo de ministros

En su intervención inicial, el presidente Petro enfatizó que lo que ocurre en el Catatumbo “es un problema de soberanía nacional y es un problema, obviamente, de derecho humanitario. Entonces, la decisión de este gobierno es recuperar la frontera y las fronteras en plural, ministro de Defensa”, porque consideró que “una nación que no cuida sus fronteras no es nación. La función constitucional del Ejército es cuidar la frontera. Hay otras, pero esa es la esencial”.

En su exposición, el jefe de Estado aseguró que en el Catatumbo existen 55 mil hectáreas sembradas de hoja de coca y lo que se propone es “erradicar cultivos de hoja de coca, 25.000 hectáreas como objetivo. No lo vamos a hacer por los métodos tradicionales de fumigación. Está prohibida por la Constitución, en mi opinión, es inconstitucional, no solamente ilegal”.

El jefe de Estado explicó que el método será “pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca, cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada, no sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata incluida sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar. Y se pagará de acuerdo a unos precios por tonelada, etcétera, que establecerá Gloria (Miranda), la encargada del PENIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”.

Por esto, se cuestionó: “¿Cómo se puede entonces sustituir rentablemente cultivos de hoja de coca en la región de Tibú, que no hay carretera hacia Venezuela, si no se hace la carretera?”.

Gloria Miranda

Anotó que “si la carretera de la que hemos hablado para sacar la producción lícita a los grandes mercados del mundo o de Colombia no se hace rápidamente es porque el pueblo no nos ha ayudado. El Ejército va a convocar miles de personas para que nos ayuden a la construcción de la carretera, cuidadas obviamente en las vías y en los tramos que hemos anunciado, precisamente para poderlas hacer en el tiempo que queremos hacer”.

Por ello, enfatizó: “No podremos sembrar cacao, no podremos sembrar café, no podremos sembrar cebolla, no podrá sembrarse piña, no se podrán hacer ganaderías intensivas, etc. Si la fuerza campesina no nos ayuda. Casi que en una frase podría decir que la paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de hoja de coca de erradicar el cultivo”.