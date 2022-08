Gobernador de Norte de Santander analiza pedido de suspensión del alcalde de Cúcuta

En una incertidumbre permanece por estos días la administración de Cúcuta, luego de conocerse la resolución 088 del 29 de agosto, donde la Contraloría municipal le exige al gobernador de Norte de Santander la suspensión provisional e inmediata del alcalde, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez.

Ante esta petición, la cual se da por una serie de convenios que, al parecer, la alcaldía no ha cumplido, el mandatario departamental respondió la solicitud del ente de control, quien fue enfático al mencionar en dicho documento que se debía cumplir lo pedido.

“Hemos dado traslado para la revisión jurídica a la misma, para poder tener una claridad al procedimiento y del actuar y una vez tengamos esa claridad frente a esto, revisaremos cuál será nuestra decisión. Por ahora estoy leyendo a fondo la comunicación que ha emitido el señor contralor y en el término de los próximos días procederemos a tomar una decisión”, aseveró el gobernador Silvano Serrano Guerrero en entrevista radial.

Así mismo, detalló que luego de analizar a profundidad lo expuesto por el organismo de control, emitirá un comunicado oficial dando respuesta oportuna para esclarecer el futuro de la administración municipal de la capital nortesantandereana.

“Quisiera tener una claridad total de la interpretación de lo que allí dice, de tal manera que una vez me pueda reunir con el equipo jurídico, los internos y externos podré dar una declaración frente a lo que sigue con este tema”, puntualizó Silvano.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se refirió en las últimas horas tras conocer esta decisión, donde aseguró que se estaría tratando de un nuevo ataque contra la democracia de la ciudad, la cual ha sido ratificada en incontables ocasiones.

“Es vergonzoso que con la llegada de Ramiro Suárez a la ciudad hace unos días, hoy Cúcuta amanece con la exigencia que le hace el Ramirista contralor municipal al gobernador de suspenderme, en un ataque frontal contra la democracia y con la intención de apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas”, expresó Yáñez.

De igual forma, el alcalde de Cúcuta añadió que considera que este ataque sistemático no es contra él, es contra la ciudad, contra la lucha frontal con la cual él asegura que se ha adelantado contra la presunta corrupción que se había apoderado de los recursos públicos.

“Aquí no se ha perdido ni un peso, a mí me pueden acusar de errores administrativos, pero jamás de corrupto. Confío en que el gobernador no caiga en este juego politiquero y no sea manoseado por el Ramirismo”, puntualizó el mandatario de los cucuteños.

Al alcalde se le acusa de que ha suscrito 18 convenios interadministrativos con Área Metropolitana de Cúcuta por un valor de 77.699.362.623 pesos, de los cuales fueron evidenciados presuntamente un detrimento patrimonial que ha dejado al descubierto un total de 25 hallazgos disciplinarios y seis de ellos tienen incidencia disciplinaria.

Ante esto, la entidad advirtió que el Plan de Mejoramiento suscrito el 29 de octubre de 2021 se habría construido “con el objetivo de presentar acciones correctivas a los hallazgos detectados”; sin embargo, todo indica que esto presuntamente no se habría cumplido “lo que demuestra la falta de voluntad de la administración en subsanar las deficiencias encontradas”, subraya la resolución.