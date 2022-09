JEP revocó orden de arresto contra alcalde de Cúcuta

Absuelto quedó el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, luego de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) archivara el incidente de desacato tras las medidas cautelares que se le habían impuesto sobre el cementerio de la capital de Norte de Santander.

Así mismo, la JEP revocó la orden de arresto de Yáñez y la multa en contra del administrador del Cementerio Central de Cúcuta, José Vicente Leal Dávila, ambos implicados por preservar posibles cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

“... se expone y adjunta, con fecha agosto de 2022, es decir, de manera tardía, un plan de adecuación para el cementerio a fin de ampliar su capacidad y en el que se contempla un área específica para la inhumación de cuerpos no identificados y no reconocidos en bóvedas individuales, y la construcción de un Centro de Almacenamiento para la conservación y custodia de los restos de dichos cuerpos cuya exhumación se ordene con fines judiciales”, señala parte del fallo.

En el fallo emitido en noviembre de 2021 se ordenaba tomar todas las medidas para prohibir toda exhumación y reubicación de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) inhumados en el Cementerio Central de Cúcuta, los cuales podrían corresponder con víctimas de desaparición forzada u otros delitos ocurridos durante y con ocasión del Conflicto Armado no Internacional (CANI), ello debido a posibles irregularidades en exhumaciones y traslados de dichos cuerpos y de sus restos.

Sin embargo, la Sala determinó que la asignación del presupuesto será para embellecer las adecuaciones del camposanto, donde se permitirá proteger las zonas en las que se ubican y así mismo, se hará un seguimiento a la implementación de ese plan de mejoramiento.

“De igual manera, se establecen expresamente las obras que se pretende realizar, así como los recursos presupuestales asignados para ello y un cronograma de ejecución, dividido en cuatro fases, siendo la última la correspondiente a la entrega final de las obras”, concluyó la Sección.

La decisión también indicaba que el mandatario debía pagar cinco salarios mínimos de multa (unos cinco millones de pesos) por incurrir en ese desacato, medida que se revocó así como el recurso de apelación que había radicado en primera instancia.

El alcalde de Cúcuta se ha visto sumergido en una serie de acusaciones donde ha tenido que pasar por procesos de revocatoria, los cuales no han tenido éxito, así como también solicitudes de renuncia, entre otras.

Ante esta situación, SEMANA llegó hasta el despacho municipal para conocer como ha sido gobernar en medio de tanta incertidumbre. En la entrevista, el gobernante local se mostró optimista resaltando que pese a las circunstancias seguirá trabajando por esta ciudad fronteriza.

Pues para el alcalde su principal papel como mandatario es estar más pendiente de todos los sectores productivos, como los micro, medianos y grandes empresarios, de tal manera que se logre así descentralizar la ciudad, permitiendo conectar cada una de las comunas con el desarrollo armónico de la misma.

“Así que el mensaje es a denunciar con pruebas los manejos irregulares corruptos de los recursos públicos, el que tenga las pruebas que las presente y de ahí en adelante responder ante la justicia. Uno de los factores más importantes de nuestro trabajo ha sido una alcaldía transparente y queremos seguir así hasta el último día. Que el organismo de control investigue y que el que tenga la responsabilidad que responda. El alcalde no vino a trabajar con amigos, el alcalde vino a recuperar la ciudad de las garras de la corrupción”, puntualizó Yáñez.