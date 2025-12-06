Suscribirse

Nación

Mayor del Ejército fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana: se lo habrían llevado a Venezuela

Las autoridades colombianas intentan lograr, por medio del diálogo, la liberación del uniformado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 1:00 a. m.
Integrantes del Ejército Nacional y hombre de la Guardia Nacional Bolivariana.
Integrantes del Ejército Nacional y hombre de la Guardia Nacional Bolivariana. | Foto: Foto 1 Semana / Foto 2: API

El mayor Miguel Acosta, adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional, fue retenido por parte de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El hecho se presentó hacia el mediodía de este sábado, 6 de diciembre, en un sector fronterizo que se encuentra a la altura del puente Simón Bolívar.

Reapertura de la frontera de la zona metropolitana de Cúcuta con Venezuela Puente Internacional Simón Bolívar Enero 24 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Todo se habría dado muy cerca del puente Simón Bolívar. | Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo con el diario El Tiempo, el uniformado había sido desplegado hace poco a Cúcuta, por requerimientos operacionales. Por ello, se desplazaba en esta zona cuando fue interceptado por estos sujetos y se lo llevaron.

“Al parecer, el oficial se fue a comer con su señora e hijos y activó el Waze, pero la aplicación le arrojó otra dirección y lo llevó a otro punto. Ahí, al parecer, estaban uniformados venezolanos quienes lo retuvieron“, señaló una fuente al medio mencionado.

Contexto: Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

Según las primeras informaciones, la detención se realizó sin ningún argumento o motivo y, posteriormente, el mayor Acosta fue llevado hasta el lado venezolano.

Tras esto, el caso fue informado rápidamente por personal militar en Norte de Santander y se activaron los protocolos para intentar ubicar al oficial y conocer más detalles sobre su detención.

Los enfermeros de combate del Ejército le brindaron los primeros auxilios al señalado disidente que resultó herido en esa confrontación armada.
Todavía no están claros los motivos por los que se dio la detención del uniformado. | Foto: Francisco Calderón

La misma fuente le indicó al diario El Tiempo que se está haciendo todo lo posible para que el integrante del Ejército regrese junto a su familia, sin la necesidad de activar los mecanismos diplomáticos.

Contexto: Fiscalía se toma las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal donde estaba el general Huertas

De hecho, hasta el momento no se ha conocido ningún comunicado oficial por parte de ninguna institución, ni colombiana ni venezolana, relacionada con este tema.

Si los diálogos no prosperan y se logra la liberación del mayor por esta vía, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se verá obligado a activar los canales diplomáticos para este objetivo.

Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre este hecho y se indiquen las circunstancias en las que se dio todo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cuánto cuesta ir a ver el primer partido del mundial 2026: tiquetes, recorridos, boletería y más; le contamos el valor completo

2. Mayor del Ejército fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana: se lo habrían llevado a Venezuela

3. Shakira y Piqué habrían tomado inesperada decisión relacionada con sus hijos; aseguran que dieron particular paso

4. Mohamed Salah se harta y pone en duda su continuidad en Liverpool: le cantó la tabla a Arne Slot

5. Ataque con explosivos en el municipio de Balboa, Cauca, deja dos personas heridas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ejército NacionalGuardia NacionalVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.