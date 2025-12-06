Mayor del Ejército fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana: se lo habrían llevado a Venezuela

El mayor Miguel Acosta, adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional, fue retenido por parte de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El hecho se presentó hacia el mediodía de este sábado, 6 de diciembre, en un sector fronterizo que se encuentra a la altura del puente Simón Bolívar.

Todo se habría dado muy cerca del puente Simón Bolívar. | Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo con el diario El Tiempo, el uniformado había sido desplegado hace poco a Cúcuta, por requerimientos operacionales. Por ello, se desplazaba en esta zona cuando fue interceptado por estos sujetos y se lo llevaron.

“Al parecer, el oficial se fue a comer con su señora e hijos y activó el Waze, pero la aplicación le arrojó otra dirección y lo llevó a otro punto. Ahí, al parecer, estaban uniformados venezolanos quienes lo retuvieron“, señaló una fuente al medio mencionado.

Según las primeras informaciones, la detención se realizó sin ningún argumento o motivo y, posteriormente, el mayor Acosta fue llevado hasta el lado venezolano.

Tras esto, el caso fue informado rápidamente por personal militar en Norte de Santander y se activaron los protocolos para intentar ubicar al oficial y conocer más detalles sobre su detención.

Todavía no están claros los motivos por los que se dio la detención del uniformado. | Foto: Francisco Calderón

La misma fuente le indicó al diario El Tiempo que se está haciendo todo lo posible para que el integrante del Ejército regrese junto a su familia, sin la necesidad de activar los mecanismos diplomáticos.

De hecho, hasta el momento no se ha conocido ningún comunicado oficial por parte de ninguna institución, ni colombiana ni venezolana, relacionada con este tema.

Si los diálogos no prosperan y se logra la liberación del mayor por esta vía, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se verá obligado a activar los canales diplomáticos para este objetivo.