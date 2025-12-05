Suscribirse

Fiscalía se toma las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal donde estaba el general Huertas

Fuentes judiciales confirmaron la acción que están desarrollando funcionarios del CTI.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 9:42 p. m.
Ejército abre investigación formal contra el general Huertas por presuntos nexos con disidencias.
Fiscalía investiga el rastro que habría dejado el general mencionado en los computadores de Calarcá. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (Tomada de redes sociales)

Fuentes judiciales le confirmaron a SEMANA que funcionarios de la Fiscalía se tomaron, en las últimas horas, las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal del Ejército, donde se venía desempeñando como comandante el general Juan Miguel Huertas.

Por el momento, ha sido poca la información que han entregado las autoridades sobre la misión específica que fueron a desarrollar los agentes del CTI a Indumil y el Comando de Personal; sin embargo, fuentes judiciales han indicado que se trata de una acción relacionada con los escándalos que sacuden al oficial, como lo reveló Noticias Caracol.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había indicado recientemente que el general Huertas había sido cobijado con unos días de permiso para que se pudiera dar tramite a la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría.

Ciudadana chilena fue víctima de un intento de robo cuando se desplazaba entre el puente aéreo de Bogotá y el aeropuerto internacional El Dorado, por dos hombres que se hicieron pasar por el CTI. Autoridades investigan.
El CTI de la Fiscalía se tomó Indumil y el Comando de Personal del Ejército. | Foto: Foto tomada de X (Twitter)

“Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”, precisó el ministro Sánchez.

Agregó: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

La respuesta del ministro de Defensa se dio tras conocerse que pese a la suspensión de la Procuraduría, el general Huertas siguió ejerciendo el cargo como si no existiera una decisión disciplinaria en su contra.

El general Juan Miguel Huertas tiene otro escándalo que fue revelado por SEMANA, respecto al amplio expediente en la Justicia Especial para la Paz por un caso de falsos positivos.

