Fiscalía se toma las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal donde estaba el general Huertas

Fuentes judiciales le confirmaron a SEMANA que funcionarios de la Fiscalía se tomaron, en las últimas horas, las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal del Ejército, donde se venía desempeñando como comandante el general Juan Miguel Huertas.

Por el momento, ha sido poca la información que han entregado las autoridades sobre la misión específica que fueron a desarrollar los agentes del CTI a Indumil y el Comando de Personal; sin embargo, fuentes judiciales han indicado que se trata de una acción relacionada con los escándalos que sacuden al oficial, como lo reveló Noticias Caracol.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había indicado recientemente que el general Huertas había sido cobijado con unos días de permiso para que se pudiera dar tramite a la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría.

El CTI de la Fiscalía se tomó Indumil y el Comando de Personal del Ejército. | Foto: Foto tomada de X (Twitter)

“Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”, precisó el ministro Sánchez.

Agregó: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que está en revisión el decreto para sancionar al general Juan Huertas, investigado por presuntos nexos con Calarcá, y ordenó una inspección al Comando de Personal del Ejército por las denuncias. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tJKyPg8RAO — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

La respuesta del ministro de Defensa se dio tras conocerse que pese a la suspensión de la Procuraduría, el general Huertas siguió ejerciendo el cargo como si no existiera una decisión disciplinaria en su contra.