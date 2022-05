Polémica por demolición del CIAF La Libertad en Cúcuta para construir nueva obra: ¿qué pasa?

La Alcaldía de Cúcuta, en articulación con la Secretaría de Infraestructura Municipal, anunció la construcción de cinco obras denominadas ‘Corazones de Barrio’, que tienen como objetivo brindar los principales servicios interinstitucionales de la administración municipal: Sisbén, oficina de la Registraduría, pagaduría, entre otros.

En total son cinco los barrios que se beneficiarán con este proyecto, los cuales estarán ubicados en: Scalabrini, La Libertad, Estoraques-Progreso, Niña Ceci y el corregimiento Banco de Arena.

Sin embargo, en los últimos días, una polémica se desató por la comunidad de la ciudadela La Libertad, tras el inicio de la obra de la construcción del ‘Corazón de Barrio La Libertad’ ubicado en el Centro Integral de Atención a la Familia (CIAF) de la comuna tres en la ciudad de Cúcuta.

Esta población no estaba de acuerdo con que allí se realice una demolición de la infraestructura para construir una nueva edificación, además de que menciona que la Alcaldía no había socializado esta intervención con la comunidad.

Este proyecto tiene un valor cercano a los 8.000 millones de pesos, está bajo el contrato N.08 del 2021, tiene como contratista a Unión Temporal Corazón La Libertad y el tiempo de ejecución será de aproximadamente 14 meses.

Por su parte, Raúl Quintero, presidente del barrio La Libertad, mencionó: “Desde hace dos meses, el CIAF fue cerrado, pero las obras no han iniciado, no conocemos mucho del proyecto, solo el año pasado nos comentaron sobre la proyección, pero lo que reclama hoy la comunidad es que no se genere la demolición total de una infraestructura que estaba prestando un servicio y que se encuentra en buenas condiciones. Esperamos esto no se convierta en un elefante blanco”.

Cabe resaltar que en el CIAF de La Libertad, antes de su cierre, estaban habilitados algunos servicios como el de la Registraduría, talleres del Sena, hogar infantil, entre otros servicios que tuvieron que ser trasladados hacia el salón comunal de este barrio.

Por otro lado, Eliana Medina, secretaria de Infraestructura de Cúcuta, aseguró en una entrevista que es una demolición total, que allí se ha planteado una estructura con tres niveles y una capacidad mayor de atención y servicio, y que la decisión que se tomó fue de una construcción nueva.

Socialización con la comunidad

Ante esta problemática, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yánez, se reunió el pasado martes 17 de mayo con los principales líderes comunales de ese barrio, con el objetivo de plantearle los beneficios que va a traer esa construcción a los habitantes de la comuna tres y cuatro.

“Esta obra es una estrategia de articulación con la comunidad, que permitirá unirnos a través de los servicios de la administración municipal; es un espacio que beneficiará a más de 200 mil personas”, manifestó el mandatario.

Los jóvenes contarán con espacios para el arte y la cultura, la ciudadanía tendrá a la mano los servicios de la Registraduría, Sisbén, entre otros; descentralizar nos proyecta a futuro como ciudad. — Jairo Yáñez (@ingjairoyanez) May 18, 2022

En el caso del ‘Corazón de Barrio La Libertad’, la infraestructura estará conformada por tres pisos con un aproximado de 2.969 metros cuadrados construidos.

Cada piso tendrá las siguientes características:

• Primer piso: Registraduría, centro de pagos, oficina de la Alcaldía de Cúcuta, salón múltiple, cajeros electrónicos y locales comerciales.

• Segundo piso: Taller de peluquería, taller de máquina plana, taller de panadería, gimnasio para terapias, ludoteca, biblioteca y virtualteca.

• Tercer piso: Dos talleres de emprendimiento y salón Vive Digital.

“Mi invitación es para que la comunidad sea la principal veedora de esta obra, de su construcción y funcionamiento; esta será la representación de sus impuestos”, puntualizó el alcalde.

Por su parte, Laureano Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ballester de la comuna tres, quien estuvo presente en dicha socialización, le aseguró a SEMANA que él siempre estuvo de acuerdo con esta obra, porque es consciente de los beneficios que va a traer para la población.

“Aunque algunos compañeros colegas presidentes de barrios circunvecinos no lo estuvieran, ahora parece que ya están convencidos de que la obra es de un gran beneficio para la comunidad”, mencionó Gómez.

Así mismo, José Antonio Ardila, edil de la comuna cuatro, manifestó que al principio los ediles no estaban contentos. Sin embargo, “poco a poco nos fue convenciendo la calidad del proyecto, el beneficio que puede causar a la comunidad y el trabajo que allí se puede desarrollar por la comunidad para el mejoramiento de calidad de vida y, sobre todo, el estatus que nos da”.

A propósito de este encuentro, Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana de Cúcuta, señaló que el CIAF no dejará de funcionar, “pues este será el ‘CIAF Corazón de Barrio La Libertad’, donde se mejorarán los servicios y la atención a la comunidad. Sin duda, es una infraestructura moderna que se acopla a las necesidades del territorio”.