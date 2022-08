En Manizales los comparendos ambientales dejarán de ser pedagógicos

Hasta ahora, la función de los comandantes de CAI era la imponer sanciones pedagógicas o realizar charlas con las personas que arrojan basuras en lugares y horarios no establecidos por la Empresa Metropolitana de Aseo (Emas). Sin embargo, la Secretaría de Gobierno, en los últimos días realizó una capacitación para que los uniformados puedan imponer las sanciones administrativas contempladas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

“Muchas veces uno sale a la puerta y se encuentra con un reguero de basura en la calle, porque uno de los vecinos sacó la basura el día que no era o en el horario no correspondiente. Para mí es una falta de respeto con todos los ciudadanos y es importante que estén regulando este tipo de conductas. En cuanto a las multas está muy bien, eso sí, desde que sea aplicada para todos, no solo para a algunos”, dijo Teresa Agudelo, habitante del barrio San Joaquin.

“Las variadas interpretaciones que tenía el trabajo realizado por el programa Sellos Verdes motivó el proceso de capacitación a la autoridad de Policía. Justamente, desde este programa y desde Emas se realizaron campañas de prevención para el buen uso de las basuras en lugares públicos”, afirmó la Secretaría de Gobierno.

Según ellos, estas medias son conforme con el artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en el que se define la prohibición de arrojar basuras en lugares y horarios no establecidos. Además, se sanciona claramente a las personas que saquen a las esquinas escombros y desechos.

La línea 3 del Cable Aéreo de Manizales cuenta con contrato adjudicado para construirse

La Alcaldía de Manizales dio a conocer que la unión temporal Cable Aéreo Línea III, conformada por Ingecables, Leitner, Ricaurte Valencia y Diego Tamayo, desarrollará el contrato para construir el proyecto que busca mejorar la movilidad sostenible de la ciudad. La firma contó con la presencia de Infimanizales, la unión temporal Ideas Más, la Corporación Cívica de Caldas, la Procuraduría y medios de comunicación.

El oferente unión temporal Cable Aéreo L3 es un grupo de empresas líderes en diseño, construcción y operación de cables aéreos en el mundo. La empresa italiana Leitner, en asociación con Ingecables, tuvo a cargo la construcción de las líneas 1 y 2 del Cable Aéreo de la capital caldense.

“Esta adjudicación se le entrega al oferente que conforma la unión temporal, que tiene la gran responsabilidad de brindar la tecnología, pero también de construir las obras civiles. Es uno de los proyectos más importantes del Pacto por la Reactivación Económica de esta ciudad”, dijo Alejandro Arango Castro, gerente de Infimanizales.

Según Infimanizales, la construcción de la tercera línea del Cable Aéreo conectará los sectores de Cámbulos-Fátima-Universidades-Av. Santander, integrándose a las dos líneas de cable aéreo ya existentes, mejorando la movilidad en el sentido norte-sur, y conectando las tres principales centralidades de la conurbación (Centro Histórico de Manizales, Plaza Principal Villamaría, Centro Financiero-Universitario-Deportivo). La operación conjunta de las tres líneas de cable permitirá el traslado de más de 20 mil personas por día.

Óscar Mauricio Rivera, director del proyecto por parte de Ideas Más, aseguró que la oferta había cumplido con los requerimientos técnicos y económicos solicitados. Además, dijo que pronto se estarán realizado los protocolos del contrato para a hacer una realidad el proyecto línea 3.

La oferta de apertura a la construcción de la línea 3 del Cable Aéreo se dio a conocer en la plataforma Secop II. La invitación pública internacional se realizó el pasado 29 de julio. El lunes 22 de agosto se abrió públicamente el sobre No. 2, que contenía la propuesta económica a evaluar. La unión temporal Cable Aéreo L3 presentó una propuesta de 104.994 millones de pesos, para los equipos electromecánicos.