Judicializan a presunto responsable de amenazar en redes sociales al presidente del Once Caldas

En las últimas horas fue capturado un hombre identificado como Sergio Alejandro Marín Blandón, señalado de ser el responsable de amenazar a través de redes sociales a Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente del equipo Once Caldas.

De acuerdo con la Fiscalía, este individuo habría realizado una publicación en la que anticipaba un posible ataque en contra de la integridad física del dirigente del equipo profesional de fútbol de Manizales.

Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Caldas, identificaron a Marín Blandón.

#ATENCIÓN | La #Fiscalía en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los DDHH y la Seccional Caldas, identificó al presunto responsable de enviar un mensaje amenazante en contra de Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente del Once Caldas. pic.twitter.com/w4OfAyMqKc — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 3, 2023

“Las expresiones intimidantes ocasionaron alarma, zozobra y terror al señor Castrillón Tobón, a su círculo familiar y a personas cercanas a su entorno laboral. En ese sentido, se obtuvo orden de captura en contra del señalado agresor, la cual fue materializada por unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Manizales”, indicó la Fiscalía.

Una vez capturado, un fiscal de la Seccional Caldas le imputó a Marín Blandón, quien tiene 22 años, el delito de amenazas.

Sergio Alejandro Marín Blandón sigue vinculado al proceso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque el individuo no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía, deberá seguir vinculado al proceso y cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre estas, no podrá acercarse ni ingresar al estadio Palogrande de Manizales.

Así mismo, se indicó que Marín Blandón deberá mantener alejado de Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente del equipo Once Caldas. También, deberá acudir a los llamados de la justicia, una vez lo requieran.

El hombre fue capturado en plena vía pública. - Foto: Getty Images/EyeEm

A propósito del caso anterior, en días pasados también identificaron al hombre que habría amenazado de muerte al abogado Daniel Briceño por redes sociales.

Briceño, es un abogado especialista en Derecho Público que se ha convertido en uno de los más activos veedores y críticos de la gestión del presidente Gustavo Petro.

Su forma de dar a conocer lo que considera “excesivo” o “irregular” por el Gobierno ha sido por medio de redes sociales, principalmente a través de su cuenta de Twitter.

Por lo tanto, el hombre señalado de amenazar al jurista, será imputado por la Fiscalía.

El presunto responsable fue identificado como Bryan Nicolay Sandoval Tapia, de 29 años, residente en Bogotá y se le atribuye ser el titular de la cuenta desde la cual se emitieron los mensajes amenazantes e insultos.

“Hijueputa bobo lo van a matar por hijueputa”, fue uno de los mensajes que le llegó Briceño por medio de redes desde un perfil con el nombre de Bryan Smith.

El abogado Daniel Briceño y la amenaza en su contra. - Foto: SEMANA

Los hechos fueron públicamente denunciados por Briceño el 19 de marzo y el 23 de abril de este año. Un equipo especializado del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos tomó el caso y llevó a cabo una exhaustiva verificación de datos y trabajo de campo, lo que permitió obtener suficientes elementos de prueba para establecer la identidad del posible responsable.

En consecuencia, la Fiscalía General presentó una solicitud de audiencia de imputación ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, por el delito de amenazas.