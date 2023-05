Sigue la violencia en Cimitarra: Clan del Golfo intentó quemar maquinaria y amenazó a varios trabajadores

Incrementa el temor y la angustia entre los habitantes del municipio de Cimitarra, en Santander, donde se registró un nuevo episodio de violencia. Un grupo de obreros contratistas vinculados a la administración municipal fue agredido por hombre armado, al parecer perteneciente a un grupo al margen de la ley.

La aterradora situación se presentó a plena luz del día, justo cuando los afectados desempeñaban sus labores en inmediaciones de la cancha de fútbol del municipio. De acuerdo con la denuncia, varios sujetos armados llegaron al lugar, acorralaron a los trabajadores y, posteriormente, los intimidaron realizando disparos al aire.

Los trabajadores desarrollaban sus labores de mantenimiento en la cancha de fútbol. - Foto: Alcaldía Cimitarra.

“Hacia las 3:00 de la tarde (lunes 15 de mayo), tres operadores estaban haciéndole mantenimiento a la cancha de fútbol, que se requería para dejarla en condiciones adecuadas para competencia. De repente hombres armados se acercaron al personal y los intimidaron con arma de fuego intimidándolos para que desocuparan las máquinas”, aseguró Henry Riaño, alcalde de Cimitarra.

Una vez los trabajadores se alejaron de las máquinas, los delincuentes procedieron a rociarle gasolina para quemarlas; sin embargo, no lo lograron. “Gracias a Dios no las incendiaron o si no hubiese sido una tragedia mayor”, agregó el mandatario local.

Las primeras pesquisas indican que los responsables de este ataque serían integrantes del Clan del Golfo, organización criminal que constantemente arremete contra profesores, ganaderos y empresarios mediante amenazas, extorsiones e incluso actos de tortura.

Precisamente, ante esta situación de violencia que los últimos meses ha incrementado, las autoridades departamentales habían programado para este martes, 16 de mayo, un consejo de seguridad, pero por razones que aún se desconocen este fue aplazado.

Autoridades piden aumentar el pide de fuerza en Cimitarra, Santander. - Foto: A.P.I.

Cabe recordar que la semana anterior, con el propósito de salvaguardar sus vidas y garantizar su seguridad, cerca de ocho profesores se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo en Cimitarra, Santander, y trasladarse a otros municipios de la región.

Esto tras las amenazas, hostigamientos y torturas que recibieron los docentes por parte de integrantes del Clan del Golfo. De acuerdo con Sindicato de Educadores de Santander (SES), los maestros afectados recibieron el estatus de amenazados y una comisión de trabajo en otro municipio del departamento.

“Nosotros recibimos de parte de los compañeros y de la Secretaría de Educación la amenaza que ellos presentan. Ellos pasan la queja, se formaliza y el sindicato le hace el acompañamiento. Se presume, ellos justifican ahí y se presume que algunos grupos al margen de la ley son los que están detrás de estas amenazas”, explicó Jesús María Suárez Carrillo, secretario de Derechos Humanos del SES.

Los casos de amenazas más preocupantes se han presentado en el corregimiento de Puerto Olaya, donde los delincuentes han ingresado de forma violenta a las aulas de clase para atacar a los profesores, así lo denunció este fin de semana Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

“Este grupo delincuencial (Clan del Golfo) ha llegado a los colegios y a los salones de clase a amenazar y torturar a los profesores, para que no hagan clases, delante de los niños. Esa situación no la podemos seguir permitiendo”, señaló el mandatario departamental.

El Clan del Golfo estaría detrás de estos hechos. (Imagen de referencia). - Foto: Captura de pantalla de video publicado por el Clan del Golfo

Ese mismo panorama también se estaría presentando en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.

“Hemos recibido informaciones de inteligencia y hace poco señalaban que había sujetos de esta organización merodeando por estos municipios. No podemos permitir que estos grupos ilegales quieran seguir atemorizando a nuestra población”, argumentó.

Aguilar indicó que se necesita aumentar el pie de fuerza, sobre todo en inmediaciones del río Magdalena porque los criminales estarían aprovechando el afluente para movilizarse por la región y hacer el tránsito hacia Antioquia y el sur del Bolívar.