Operativos especiales de seguridad en el Tolima por los desplazamientos durante el puente festivo

Piden a quienes se desplacen por las carreteras como no exceder los límites de velocidad ni adelantar en sitios prohibidos.

Ante el gran número de viajeros que se movilizarán por las carreteras del Tolima durante este puente festivo de Reyes, la Policía Metropolitana de Ibagué anuncia el despliegue de varias actividades de control que dan cobertura también a los municipios de Alvarado, Cajamarca y Piedras en el desarrollo de la estrategia Mi familia es Colombia.

El Coronel Germán Alfonso Manrique Cornejo, quien es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, indicó que en los diferentes ejes viales se ubicarán los integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para desarrollar planes enfocados en la prevención de las infracciones a las normas de tránsito por parte de los conductores.

Hizo una serie de recomendaciones a quienes se desplacen por las carreteras como no exceder los límites de velocidad ni adelantar en sitios prohibidos; así como evitar las maniobras peligrosas o el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas.

La Policía Metropolitana de Ibagué tiene desplegada una estrategia especial de seguridad - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

También se aconseja el uso en todo momento del cinturón de seguridad o el casco en el caso de los motociclistas, y respetar la distancia de seguridad; mientras que a los pasajeros se les recuerda la importancia de comprar los tiquetes en las terminales de transporte y no utilizar servicios informales para viajar.

Para evitar accidentes es importante descansar bien antes de iniciar la conducción, realizar pausas activas cada tres horas, no comer abundantemente en los minutos previos al viaje y planificar adecuadamente los desplazamientos con unas rutas establecidas, para lo cual se puede consultar el #767.

Quienes aprovechen estos días de descanso para viajar deben prestar especial atención sobre sus pertenencias en las terminales y lugares turísticos para evitar ser víctimas de hurto. Ante cualquier eventualidad es importante contactarse con la línea de emergencias 123 o denunciar en el correo electrónico fuentesibague2020@hotmail.com donde se garantiza absoluta reserva.

En cumplimiento de las últimas acciones desarrolladas por la Policía Metropolitana de Ibagué y gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía, se logró la recuperación de una motocicleta avaluada en 8 millones de pesos que había sido hurtada en el barrio El Carmen mientras su propietario se encontraba en un establecimiento público.

Tras la verificación de las cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad fue posible comprobar que un sujeto aprovechó la oscuridad de la noche para llevársela; aunque posteriormente se logró su ubicación en un sector conocido como El Hueco en el barrio La Estación.

Está avaluada en 8 millones de pesos - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

Las autoridades recomiendan no dejar parqueadas las motocicletas en lugares donde no puedan ser observadas permanentemente, no olvidar las llaves puestas y acudir a las jornadas gratuitas de marcación que adelanta la Policía Nacional.

También se recuerda la importancia de realizar una revisión técnica de los automotores antes de su compra con el equipo técnico de la SIJÍN, con el objetivo de garantizar que todos sus componentes tienen procedencia legal, y llamar de inmediato al cuadrante más cercano o al 123 si se detecta algún movimiento sospechoso en la zona.

Entre tanto en el barrio Nueva Castilla de la capital tolimense, los integrantes del cuadrante 17 del CAI Jardín detuvieron a un hombre de 20 años de edad quien tenía vigente una orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; así como hurto calificado y agravado, la cual fue emitida por la Fiscalía 16 Municipal de El Espinal por hechos ocurridos en mayo del año pasado.

Tiene orden vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

Otra captura en flagrancia se llevó a cabo en barrio La Floresta de Ibagué, cuando un hombre de 29 años fue acusado de lesionar con un arma traumática en el hombro izquierdo a otro ciudadano en un aparente hecho de intolerancia. Actualmente, se adelanta en su contra un proceso penal por el presunto delito de lesiones personales.