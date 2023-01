Prográmese: este 22 de enero regresa la ciclovía a Ibagué

Entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde se realizará en Ibagué la denominada CicloVibra, la cual se desarrolla todos los domingos para que los habitantes disfruten de un amplio espacio para la práctica del deporte y actividades recreativas.

La reactivación de esta actividad fue confirmada por la Alcaldía a partir del día 22 de enero, teniendo como recorrido desde la calle 10 con carrera Quinta hasta el sector de Los Arrayanes.

La actividad se realizará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. - Foto: Cortesía Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación

Les recomiendan a los ciudadanos que decidan participar de la Ciclovibra, y de manera especial a los ciclistas, que mantengan los límites de velocidad y utilicen el sendero. Además, que estén pendientes de los menores de edad y de sus mascotas para evitar accidentes en el recorrido.

“Tendremos este espacio para que las familias ibaguereñas aprovechen sanamente el tiempo libre. Vamos a contar con alguna oferta institucional, actividad física musicalizada y tendremos todo esto para apoyar esa salud física y mental”, destacó Juan Sebastián Fonseca, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué.

La CicloVibra contará con vigías que estarán ayudando para que la seguridad en la vía sea adecuada.

Trabajos en la glorieta de Mirolindo en Ibagué generan gran congestión vehicular

En la ciudad de Ibagué avanza el proceso de recuperación de la malla vial, el cual incluye la aplicación de asfalto sobre 4.040 metros cuadrados.

Una de las zonas que se interviene es la glorieta Mirolindo, donde los trabajos han incrementado la congestión vehicular, especialmente en las denominadas horas pico.

En relación con la fecha de culminación de los trabajos en este sector de la ciudad, desde la Alcaldía de Ibagué aclararon que se espera finalizar en los próximos días siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

En la zona de Mirolindo ubicaron controladores viales por la congestión vehicular - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

La intervención vial incluye el sector comprendido entre las calles 60 y 80, donde se rehabilitaron 11.500 metros cuadrados. En este tramo, durante las próximas semanas, adelantarán la construcción de las cunetas.

Para controlar el tráfico vehicular en la zona, la administración municipal dispuso de una constante presencia de controladores de tráfico y agentes de tránsito. “La ciudadanía debe tomar rutas alternas. Los que se desplacen del Centro a Picaleña o Arboleda del Campestre, podrán hacerlo por la variante; aquellos que se dirijan por la calle 60, tomen la vía que conduce hacia El Salado y el corredor vial del aeropuerto Perales”, explicó Fabián Tinoco, director operativo de la Secretaría de Movilidad.

De otro lado, hay serios problemas para los conductores que acostumbran a dejar sus vehículos parqueados en lugares prohibidos de la ciudad de Ibagué, donde meterán en cintura a los infractores con 30 nuevos integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes velarán porque se recupere el espacio público para garantizar la movilidad.

“Quién no ha dicho: ‘No me demoro’, ‘regáleme cinco minutos’, ‘acabo de llegar’, ‘pero es que estaba aquí no más’. Ninguna frase justifica el mal parqueo, si dejamos nuestro vehículo o motocicleta en la vía, generaremos congestión. ¡La calle no es un parqueadero!”, se indica desde la Alcaldía de Ibagué.

Entre las jornadas de control que se están adelantando se encuentra también la revisión de documentos como el seguro obligatorio, SOAT - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Uno de los principales problemas de la capital tolimense es precisamente el mal parqueo, en el que carros y motos ocupan carriles enteros de las avenidas más importantes como Ricaurte, Mirolindo, Ambalá, Guabinal o la 15, además de calles como la 10, 37, 60 y 16; así mismo, las carreras 3, 5, 15 y 17 o la Vía Cañaveral, entre otras.

Pero no solo se entorpece el flujo vehicular por cuenta del mal parqueo, sino que se hace insegura la circulación para los peatones porque continuamente deben descender a la calle, debido a que las aceras están ocupadas y literalmente bloqueadas con automóviles, motocicletas y hasta puestos de comercio informal.