Una concejal denuncia al alcalde de Manizales ante la Fiscalía por falsedad de documento público en el caso Liberland

El sonado caso del acuerdo entre la Alcaldía de Manizales y el imaginario país de Liberland sigue dando de qué hablar; pues ahora la concejal de la ciudad, María Constanza Montoya Naranjo, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde Carlos Mario Marín Correa, al supuesto representante de ese territorio en Colombia, Randy Thompson y al secretario de TIC y Competitividad, Juan Felipe Jaramillo Salazar, quien esta mañana anunció que presentará su renuncia al cargo.

La denunciante los acusa por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso y uso de documento falso; tras la firma del acuerdo para el aprendizaje del idioma inglés de manera virtual, del cual se beneficiarían 5.000 habitantes de la capital caldense.

Se explica además que el Ministerio de Relaciones Exteriores no le concedió permiso a Randy Thompson para desempeñarse como diplomático de Liberland en el país, por lo que se habría dado la alteración del documento emitido el 26 de septiembre de este año en el que le indican que los privilegios e inmunidades se otorgan únicamente a los agentes que representan Estados u organizaciones internacionales con las que Colombia tenga acuerdos vigentes, entre los que obviamente no aparece este territorio.

También se adjunta el Memorándum de cooperación entre Liberland y su pueblo, representado por Randy Thompson; con Manizales y su pueblo, representado por el alcalde Carlos Mario Marín Correa. En este documento las partes acuerdan establecer relaciones diplomáticas mutuas de conformidad con el derecho internacional público, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que permite realizar en un futuro acuerdos y negociaciones contractuales.

Surge la siguiente pregunta, Quién alteró la documentación oficial?

Por qué la Alcaldía envía a todos los corporados esta información falsa?

El concejal de Manizales, Christian Pérez Holguín, ya había instaurado una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por las posibles violaciones al régimen disciplinario de servidor público en las que incurrió el mandatario de la ciudad; quien ha manifestado que no se hizo el reconocimiento diplomático de Liberland y que tampoco hubo inversión de recursos municipales en este hecho.

Recientemente, durante una intervención en televisión, el alcalde de Manizales explicó lo siguiente sobre el particular: “A mí me llamó el secretario de TIC y Competitividad, Juan Felipe Jaramillo, y me dijo que se había avanzado en la construcción de un acuerdo con Liberland para formar a 5.000 jóvenes en inglés para el empleo. Al señor Thompson lo conocí en el momento de la grabación y me mostró lo que ha venido haciendo en otras ciudades; así como las fotos con el gobernador de Risaralda, el alcalde de Pereira y también el de Pensilvania, Caldas, además de todos los papeles firmados. Sinceramente, no le vi mayor pecado”.

La polémica empezó hace pocos días en la ciudad cuando la Alcaldía de Manizales presentó en sus redes sociales el convenio con Randy Thompson, ciudadano de Liberland, para que 5.000 de sus habitantes aprendieran inglés de manera gratuita con clases virtuales 8 horas a la semana para obtener la certificación del Liberland Learning Institute.

Lo discutible obviamente no es la intención del convenio, sino la naturaleza del territorio con el que se hizo; ya que Liberland es un espacio de 7 kilómetros cuadrados de extensión que está localizado en la frontera entre Croacia y Serbia, el cual se creó por los desencuentros entre estas dos naciones tras la desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de los 90, porque ninguna de las dos pujó por adueñarse de este territorio.

Ante esa situación, el político, publicista y activista de origen checo, Vit Jêdlitcka, decidió fundar su propio país, al que llamó Liberland, el 13 de abril de 2015; el cual no cuenta con el reconocimiento de ningún organismo o nación en el mundo, ni tampoco obviamente de Colombia.

De hecho, este país, que podría considerarse como imaginario; fue fundado por Vit Jêdlitcka, su novia y un amigo de la infancia al clavar una bandera en esta tierra de nadie a la que no se puede acceder porque las autoridades de Serbia, Croacia ni la vecina Hungría lo permiten; por lo que lógicamente no hay casas en su interior, personas ni nada que se parezca.