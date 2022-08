Accidente en Antioquia: un bus se volcó por culpa de una vaca en la vía, hay varios heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en las últimas horas en una vía nacional que conduce de la ciudad de Medellín hacia la costa atlántica. Varias personas quedaron gravemente heridas y la vaca que ocasionó el siniestro quedó tendida en el suelo.

Este incidente se presentó en horas de la noche del viernes 19 de agosto en el kilómetro 3 a la altura de Llanos de Cuivá, cuando un bus de transporte público perteneciente a la empresa Coonorte, el cual se desplazaba desde Yarumal a Medellín, sobre la troncal que conduce a la costa, se accidentó.

El siniestro se presentó cuando una vaca se atravesó por esta vía, generando que el conductor tratara de esquivarla, pero perdió el control de vehículo ocasionando un volcamiento. El animal y algunos pasajeros resultaron heridos.

De inmediato, el Cuerpo de Bomberos y la Seccional de Tránsito y Transporte arribaron al lugar de los hechos para rescatar a las personas que habían quedado atrapadas al interior del bus. Las autoridades dieron el reporte de cinco lesionados junto al conductor, los cuales fueron remitidos de urgencia al hospital de Yarumal para su respectiva valoración médica.

Por otro parte, se pudo conocer que la vaca quien también quedó herida, fue atendida por los organismos de socorro. Cabe mencionar que por fortuna solo hubo daños materias, más no se presentaron víctimas mortales.

Ambulancia no auxilió a motociclista en Medellín

Una polémica se generó en la capital de Antioquia por la supuesta negligencia de un equipo médico que se desplazaba en una ambulancia por las calles de la avenida Regional. La escena quedó registrada en un video que se ha replicado ampliamente en las redes sociales junto a comentarios que ponen en tela de juicio la labor del personal sanitario.

En las imágenes se observa al vehículo especializado sobre la vía, mientras que un policía y varios transeúntes incitan a los ocupantes a atender a un motociclista que resultó herido en medio de un accidente de tránsito. El uniformado señala insistentemente al enfermo que estaba tirado sobre el asfalto con delicadas lesiones, con el objetivo de concentrar la atención de los socorristas.

“No se quieren bajar de la ambulancia. Toca rogarles para que asistan al señor, no quiere colaborar. El señor se chocó contra un barandal, está agonizando y los de la ambulancia no ayudan”, afirmó un hombre que registró en su celular la angustiosa situación: al policía pidiendo el auxilio y a la víctima recibiendo la ayuda de transeúntes.

Ahora bien, el automotor corresponde al Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, ubicado en la subregión del norte de Antioquia. En el momento en que ocurrieron los hechos, estaba ingresando a Medellín por la avenida Regional, en sentido norte-sur, en cercanías a la estación Madera del Metro de la ciudad.

De acuerdo con las afirmaciones, esa información fue transmitida al uniformado que los instó a descender para brindarle los primeros auxilios al conductor. Luego de exponer esos argumentos, las personas que estaban en el sitio desbloquearon el tránsito y la ambulancia pudo continuar su recorrido con el menor abordo.