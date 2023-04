Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se va contra el presidente de Nacional y en tono retador le dijo: “No me conoce”

Continúa la polémica en la red social Twitter por las publicaciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras los hechos vandálicos que se presentaron el 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot y que han causado gran rechazo.

Lo que parece ser una trifulca entre Quintero y los directivos del club deportivo se ha trasladado a las redes. En sus trinos, el mandatario incluso anunció que no habrá más apoyo policial en el estadio y que no lo prestará para Atlético Nacional. Además, en un tono retador, aseguró que no lo conocen, después de revelar que amenazaron a la Alcaldía.

“Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”, dice el trino de Quintero.

Antes de ese trino Quintero había dicho que por esos mismos hechos vandálicos ocurridos en la tarde del domingo 16 dentro del estadio Atanasio Girardot, donde se pretendía jugar el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, iba a suspender el apoyo policial en los partidos porque eso no le correspondía.

“Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable”. Añadió que son las directivas las que deben proporcionar vigilancia privada.

“La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada”, dice otra parte del trino.

Eran más de 800 policías dispuestos para la seguridad en el estadio. - Foto: Alcaldía Medellín.

En el trino, el mandatario adjuntó una foto en la que se lee el Código Nacional de la Policía, que habla sobre la “participación de la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas”, con el cual asegura que no es tarea del distrito.

“La seguridad interna y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla con empresas de vigilancia y seguridad privada y/o empresa de logística legalmente constituidas”, dice el código.

A eso, según el código, “las empresas de seguridad y vigilancia privada y/o empresas de logística podrán designar de manera específica a miembros de la empresa para que informen de manera inmediata a las autoridades de Policía sobre aquellas personas que estén contrariando la ley y las normas de convivencia en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas”.

Frente al uso de policías en el estadio que argumenta el alcalde como un negocio privado inaceptable, el código dice:

“En casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía Nacional podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas”.

Policías descansan luego de los desmanes en el Atanasio. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Por este hecho, en el estadio la Alcaldía de Medellín informó que en total 89 personas fueron atendidas por los organismos de socorro en medio de la asonada que protagonizaron las barras bravas de Atlético Nacional. Al menos 30 miembros de la Policía están en la lista de afectados.

De acuerdo con los datos recopilados por la misma administración, los actos de violencia se desataron por las inconformidades que hay entre algunos fanáticos con las directivas del club.

Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los del Sur. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Aunque algunos funcionarios trataron de apagar las llamas entre las partes, los esfuerzos fueron insuficientes y los seguidores tomaron las vías de hecho. Ellos atacaron a los miembros de la Fuerza Pública y destrozaron los elementos que se encontraron en el camino.

Una vez las personas pretendieron ingresar a la cancha y se abalanzaron sobre los uniformados, el Escuadrón Móvil Antidisturbios —rebautizado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden— lanzó gases lacrimógenos para retomar el control.