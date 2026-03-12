Para este jueves 12 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostica un día acompañado de nubladas en Medellín. El informe meteorológico prevé una probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes para este día en la capital de Antioquia.

Ideam advierte que en la capital antioqueña podrían presentarse precipitaciones a lo largo de la jornada, incluso con tormentas eléctricas sectorizadas, en medio de una jornada dominada por la nubosidad.

Las nubes y el agua acompañarán a los antioqueños hoy Foto: Getty Images

La temperatura máxima estimada para la ciudad será de 27 °C, lo que mantiene el ambiente cálido característico de la región, aunque con condiciones inestables por las lluvias.

Las lluvias podrían variar entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando suelen intensificarse las precipitaciones en esta región del país.

Antioquia y la región andina

El Ideam señaló que durante las últimas horas se ha registrado abundante nubosidad y precipitaciones en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, donde se han presentado lluvias moderadas y fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en diferentes departamentos.

En el caso de Antioquia, el informe señala que en las últimas horas se han registrado precipitaciones en sectores del sur y oriente del departamento, lo que evidencia el aumento de la actividad lluviosa en esta zona del país.

Actualmente 328 municipios están bajo algún nivel de alerta por deslizamientos, principalmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazónica. De estos, 41 municipios se encuentran en alerta roja, con mayor concentración en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.

En este contexto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los cambios en las condiciones del clima, especialmente durante las horas de la tarde en que se prevé lluvia intensa o tormentas eléctricas.

Ideam también aconseja evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, así como mantenerse informado a través de los reportes oficiales de las entidades meteorológicas.