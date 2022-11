Álvaro Uribe habla de la dolorosa tragedia de la prostitución infantil en Medellín en medio de diálogos populares.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez está de visita en Medellín. Esta vez, se le vio en una multitudinaria reunión con habitantes de las comunas nororientales de la ciudad, en la mañana de este 6 de noviembre. Principalmente habla de la dolorosa tragedia de la prostitución infantil.

El expresidente llegó hasta un salón social del barrio Villa Guadalupe, en donde lo acompañaron cientos de personas para escuchar un discurso “de cambio en Medellín”, específicamente para concientizar al gobierno de la ciudad en prestar atención a los niños y niñas. Requirió que se invierta en proyectos de emprendimiento, educación, entre otros, con el fin de evitar la difícil problemática de la prostitución en la ciudad.

Álvaro Uribe abre el diálogo popular en las comunas nororientales de Medellín.



— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 6, 2022

“Voy a hablar con toda franqueza y desde el alma. Cuando veo este arte, esta alegría y creatividad, digo: no podemos que Medellín se siga convirtiendo en una ciudad que prostituye a las niñas y adolescentes. El estudio, la familia, el emprendimiento, los valores de familia tienen que ser nuestros caminos para que no siga eso que vemos en algunos sitios de Medellín. Me desgarra el alma la prostitución infantil de Medellín. No más robo en Medellín”, sostuvo Uribe.

Además, agregó que no puede creer que se sigan robando los recursos de Medellín. Por lo que requirió reorientar la ciudad en temas de educación, donde niñas y niños encuentren en el gobierno local un apoyo indispensable.

“Necesitamos que este gobierno sea capaz que con los dineros de Empresas Públicas de Medellín se apoyen a las niñas, para que tengan conocimiento que rápidamente les permita desempeñarse en oficios que les den ingresos, financiar sus programas de emprendimiento. Medellín requiere ese gran cambio, queridos ciudadanos”, aseveró el exmandatario de los colombianos.

En Villa Guadalupe de Medellín, nuestro diálogo popular.



— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 6, 2022

Toque de queda nocturno a menores de edad en Medellín

El pasado 25 de julio, el alcalde Daniel Quintero ordenó extender el decreto que restringe la circulación en las horas de la noche para menores de edad en algunos sectores de Medellín con el fin de frenar la explotación sexual. La medida cobijará a las zonas rosas que representan un riesgo para esa población.

Si bien el documento que le dará forma a la política de toque de queda está en construcción, el mandatario local anticipó que se aplicará en las comunas de la ciudad donde se concentra la actividad de entretenimiento nocturno y que tienen antecedentes de sometimiento sexual.

La restricción empezará a las diez de la noche de cada día y se extenderá hasta las horas de la mañana. En la lista figuran sitios concurridos de El Poblado, Laureles, Belén, Manrique, Villa Hermosa, Candelaria y Robledo, donde la Secretaría de Seguridad presume que hay explotación de menores de edad.

En paralelo, la administración del distrito entregará 100 millones de pesos por información que ayude a identificar y judicializar a las personas que están fomentando en Medellín los delitos sexuales en la población infantil y juvenil.

Frente a esa situación, Quintero respondió que en la administración no han bajado la guardia y enumeró las acciones que han liderado: entrega de computadores para menores de edad, media técnica en cada colegio, matrícula cero, programas de protección sexual e información a los turistas sobre las faltas sexuales.

“No creo que la represión contra ellas sea la alternativa. Perseguimos a quienes las explotan y abusan. ¿Alguna idea más?”, aseguró el alcalde en sus redes sociales en medio de críticas y halagos por su gestión.

La líder Claudia Yurley Quintero le sugirió a Daniel Quintero siete acciones para combatir la explotación sexual en Medellín. Las medidas fueron acogidas en el consejo de gobierno de la Alcaldía y las secretarías estarán en la obligación de aplicarlas, conforme a la petición del mandatario.

En primer lugar, se creará un espacio especializado en explotación sexual que brinde apoyo al trauma, “un refugio que la reconozca vulnerable y no la juzgue. He traído víctimas a Cali, por esta deficiencia de Medellín”, mencionó Claudia Yurley Quintero. Esa tarea estará a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y las Mujeres.

La clave para incentivar las denuncias serán las recompensas que, a partir de este 25 de julio, serán de 100 millones de pesos por detalles que individualicen a los autores de delitos sexuales contra los menores de edad.

También se puso en marcha los planes para brindar oportunidades a las personas que deseen salir de la prostitución y empezará a operar un comité de lucha contra la trata de mujeres, donde harán presencia los municipios del Valle de Aburrá, dado que el fenómeno hace eco en el Área Metropolitana.