Aparecieron los padres que olvidaron a una niña en colegio de Medellín, ¿qué dijeron?

Una menor de ocho años fue abandonada por sus acudientes en un colegio de Medellín y su historia sigue conmoviendo a la ciudad. Las autoridades confirmaron que el padre apareció para reclamar a la estudiante, pero la Policía Nacional se negó a entregarla.

Según el cronograma de la institución pública, las clases culminaron a las 4:30 p. m. del pasado viernes 5 de mayo. Todos los alumnos salieron de las aulas y solo permaneció en el salón la pequeña, mientras esperaba la llegada de sus allegados junto a su docente.

Ante la ausencia de los padres de familia, la dirección tomó la decisión de alertar la situación en la línea de emergencia de la administración. El llamado lo recibió la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y su unidad de Infancia y Adolescencia acudió al sector.

Una vez se narró el indignante suceso, se armó un acta en la que la institución les entregaba la niña a los uniformados, tal como lo indica el protocolo. Una vez las firmas quedaron plasmadas, llegó el papá de la protagonista, supuestamente, en alto grado de embriaguez.

Niña de 8 años fue abandonada en colegio de Medellín. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

Él la reclamó, pero los oficiales se negaron a entregarla porque podría correr riesgos y optaron por continuar el proceso del restablecimiento de sus derechos en la Comisaría de Familia de Castilla. Allí se determinó que debía permanecer en un hogar de paso.

La Secretaría de Educación de la ciudad de Medellín narró: “Luego de que la institución tratara de contactar al acudiente y no se obtuviera respuesta, se informó a la Policía de Infancia y Adolescencia, que hizo presencia en la institución y asumió la investigación”.

Ahora bien, el jefe de este grupo de la Policía Metropolitana, Yeisson Alberto Marmolejo, contó: “Nos reportan mediante el 123 un caso de una niña que se encuentra en abandono en una institución educativa del barrio Alfonso López. De forma inmediata, la patrulla de Infancia y Adolescencia procede a dejar esta menor ante autoridad competente, en este caso Comisaría de Familia para posterior restablecimiento de derechos”.

Fuentes cercanas al caso contaron que los padres de la menor terminaron ese día la relación sentimental que los unía y hubo un descontrol al interior del hogar. El adulto, quien tenía la responsabilidad de reclamarla, se pasó de tragos y dijo que había ‘tusa’.

La niña fue abandonada en un colegio público de Medellín. - Foto: Getty Images

La información fue confirmada por la progenitora que habló con El Colombiano. La mujer detalló que, mientras la niña recibía clases, tuvieron una discusión y ella abandonó la vivienda: “Como estaba de cumpleaños, comenzó a beber desde muy temprano”.

Cuando le reclamó por su comportamiento y por qué prefería al licor, arrancó la pelea: “Fue tan duro que me fui de la casa”. También reveló que sí fue a la institución por su hija, pero los vigilantes del colegio le habrían dicho que ya la habían recogido y se confió”.

Ella pensó el fin de semana que la niña estaba con el papá: “Solo me llamaba a agredirme, pero no me decía dónde estaba. Pensé que estaba con la mamá de él, pero nada, fue al lunes que me enteré que estaba en un hogar de paso”, señaló en El Colombiano.

Por último, dio cuenta de los errores que cometió y se mostró dispuesta a luchar por su hija. El hogar enfrenta un proceso de restablecimiento de derechos donde la Comisaría de Familia busca condiciones estables y tranquilas donde la menor pueda convivir.