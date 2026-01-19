Cauca

Así fue la sexta masacre en Colombia en 2026, ocurrida esta madrugada en Padilla, Cauca: delincuentes asesinaron a cuatro personas

Según Indepaz, los hechos habrían sido cometidos por una banda al servicio de las disidencias de Iván Mordisco.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 9:34 p. m.
Padilla, Cauca.
Padilla, Cauca. Foto: Redes sociales

Lo que vivieron los habitantes del sector El Chamizo en Padilla, un municipio del norte del Cauca ubicado a 50 kilómetros de Cali, es aterrador.

A medianoche del domingo, según los testimonios que algunos lugareños han dado a diferentes medios de comunicación, delincuentes dotados con armas de largo alcance, irrumpieron en el sector, dispararon de manera indiscriminada, tumbaron las puertas de algunas casas e ingresaron para masacrar a sus víctimas, un modos operandi utilizado también por paramilitares en las peores épocas de la Casa Castaño.

En total, asesinaron a cuatro personas, identificadas como Alexander Lucumí Domínguez, de 40 años; José Nery Lucumí, de 74 años; Julio César Carabalí Domínguez, también de 40 años; y a Jorge Eliécer Mina Paz, de 30.

“Este crimen confirma el grave deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil en una zona atravesada por disputas armadas y economías ilegales”, dijo a TelePacífico Noticias Leonardo González Perafán, director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de esa ONG.

Según González, “la masacre habría sido cometida por una estructura conocida como la banda de la Vereda 5 y 6, ubicada en Guachené, presuntamente ligada a la columna móvil Dagoberto Ramos”.

Además, indicó que el epicentro del hecho violento es un corredor estratégico del norte del departamento del Cauca. “Una ruta clave para el control territorial y la movilidad armada y la imposición de formas de gobernanza armada ilegal sobre las comunidades”.

El directivo de Indepaz también señaló que esta es la masacre número seis en lo corrido del 2026 en Colombia y la segunda registrada en el departamento del Cauca, “lo que evidencia la urgencia de medidas efectivas de prevención protección y control institucional del territorio”, manifestó.

Desde la Tercera División del Ejército señalaron que en la zona se “mantiene un despliegue operacional sostenido con el objetivo de contrarrestar el accionar de estos grupos criminales y fortalecer la presencia institucional y mantener la seguridad de la población civil”.

Y anunciaron la realización de un consejo de seguridad para establecer las medidas que tomarán para enfrentar estos grupos.

