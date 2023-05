Así puede acceder a becas universitarias en Medellín

Los programas los impulsa la Alcaldía de Medellín y no hay límite en la edad.

La Agencia de Educación Postsecundaria de la Alcaldía de Medellín inició la convocatoria para reclutar a las personas que estén interesadas en adelantar pregrados o posgrados en Colombia y el exterior.

El proceso se adelanta bajo la modalidad de créditos condonables. Es decir, se pueden redimir con méritos académicos, servicio social y la culminación de la carrera, aunque hay características especiales en cada una de las ofertas.

Para acceder a los fondos no hay límite de edad, pero hay requisitos especiales para asignarlos: se otorgan de acuerdo con la cantidad de cupos disponibles y al puntaje arrojado por cada aspirante, donde se miden las características propias de la persona.

Por ejemplo, el resultado de las pruebas Icfes, notas del semestre cursado (si es el caso), modalidad al programa al que aspira, pertinencia del curso, acreditación de la institución donde espera matricularse, Sisbén, estrato socioeconómico, entre otros.

Becas para universitarios en Medellín. - Foto: Foto Gettyimages

Ahora bien, los aspirantes que pertenezcan a la población afrocolombiana, indígena, venteros ambulantes, comunidad Lgbti, pospenados y mujeres víctimas de violencia basada en género sumarán hasta diez puntos extra para acceder a los créditos.

Las modalidades

- La beca ‘Formación avanzada - posgrados maestros’ está dirigida a todos los docentes y directivos docentes de educación preescolar, básica y media que cursen estudios de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y que estén vinculados en propiedad al Distrito de Medellín mediante los Decretos 2277 de 1978 y 1278 de 2002.

- Los créditos condonables para estudios de pregrado aplican para cursar técnicas profesionales, tecnologías y carreras profesionales en instituciones de educación superior privadas, con sede principal o seccional en el Valle de Aburrá. Se pueden condonar total o parcialmente si se cumplen los requisitos, basados en méritos académicos y prestación de servicio social.

- Los créditos condonables para maestría, doctorado y posdoctorado cobijan estudios en las instituciones de educación superior de todo el país. La cofinanciación puede ser mediante un aporte al valor de la matrícula o a los gastos de sostenimiento de libre destinación.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

- Para quienes desean hacer estudios avanzados en el exterior, están los créditos condonables para posgrados internacionales. Esta modalidad está enfocada en cofinanciar a estudiantes que deseen realizar maestrías, doctorados, doble titulación o pasantías en el exterior y que puedan homologarse en Colombia.

El detalle se puede consultar en www.sapiencia.gov.co.

¿Es lo mismo que ‘matrícula cero’?

El director de la Agencia de Educación Postsecundaria de la Alcaldía de Medellín, Carlos Alberto Chaparro, indicó que esta iniciativa es un programa aparte de la ‘matrícula cero’ que también facilita el ingreso a las instituciones universitarias.

“Con la matrícula cero cubrimos el 100 por ciento de la matrícula de los que están en las instituciones de educación superior, de carácter público. De tal manera que, con estos fondos de hoy, más la ‘matrícula cero’, estaremos haciendo realidad el incremento de oportunidades para que hablemos de una ciudad que se transforma con la educación”, relató el funcionario.

Desde el primer semestre de 2020 hasta la fecha, cerca de 8.000 habitantes de Medellín han accedido a la educación superior, gracias a los ‘fondos Sapiencia’, denominados también ‘fondo EPM – universidades’, ‘presupuesto participativo’, ‘enlaza mundos’, ‘formación avanzada’, ‘extendiendo fronteras’ y ‘becas mejores deportistas’.

Fondos disponibles para adelantar estudios en Medellín. - Foto: Getty

“Gracias al fondo, he podido avanzar en mis estudios, formarme como profesional, como persona y nutrir significativamente esos procesos con nuestros chicos en los contextos en los que me desenvuelvo como maestra, como docente de Medellín. Estoy maravillada, porque he desarrollado mi maestría en educación en México, con la Universidad UNITEC. Ya en noviembre termino y quiero, definitivamente, continuar en el fondo con el doctorado”, dijo Francy Elizabeth Martínez, una de las usuarias del programa.