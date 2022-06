Así quedó el Metro de Medellín después de ser atacado a piedra

Sin duda alguna, uno de los símbolos de la capital de Antioquia, es el Metro de Medellín. Los paisas tienen claro lo que significa la “cultura metro” que es entendida como el resultado del modelo de gestión social, educativo y cultural que el Metro ha construido, consolidado y entregado a la ciudad.

Se trata de que en las plataformas, el comportamiento debe ser ejemplar. No se puede arrojar basuras, ceder el puesto a mujeres, niños o personas de la tercera edad. No se debe pintar con grafitis los vagones e incluso no se aceptan vendedores ambulantes.

Sin embargo, en la tarde de este domingo, en uno de los trayectos habituales, una piedra interrumpió la tranquilidad de los usuarios del sistema de transporte público.

Según se informó en redes sociales, entre los trayectos de Tricentenario y la estación Caribe, una piedra fue lanzada e impactó en una de las ventanas y también logró dañar una de las puertas. Por suerte no hay personas lesionadas, según dijeron a SEMANA desde el Metro.

“En la tarde de hoy 2 trenes fueron impactados, al parecer, por piedras que habrían sido lanzadas entre las estaciones Tricentenario y Caribe. Los elementos afectaron una ventana y una puerta sin tener usuarios heridos, por esta razón los 2 trenes se ingresaron de inmediato a los Patios en Bello para ser intervenidos”, dijeron oficialmente a este medio.

Las autoridades ya están al mando de la situación e investigan con apoyos de las cámaras de seguridad dentro y fuera de las plataformas lo que sucedió para tratar de capturar a los responsables.

“Una vez ocurrió esto, el área encargada de la seguridad del Metro se puso en contacto con la Policía del cuadrante para esclarecer la situación. El Metro de Medellín rechaza lo ocurrido y hace un llamado a cuidar este medio de transporte que es de todos y que diariamente transporta a más de 960.000 personas”, dijeron en un comunicado oficial compartido a esta casa periodística.

El Metro brindará servicio gratuito en elecciones presidenciales

A falta de confirmación de las líneas que usarán sin precio alguno, el servicio de los paisas volverá a ser gratuito en algunas de sus líneas, desde el inicio de la operación comercial y hasta las 5:00 p.m.

A raíz de la temporada invernal, el Metro de Medellín anunció la instalación de nuevos pararrayos y de puntas captadoras a lo largo y ancho de la red, y que son parte de los trabajos para proteger al sistema de transporte de las descargas atmosféricas que podrían generar inconvenientes en la operación.

“La extensión de la red y la altura de parte de su infraestructura hacen que el Metro tenga zonas más expuestas a los rayos. En ese sentido, se ha identificado que los tramos entre las estaciones Niquía y Bello, Caribe e Industriales, Poblado y Aguacatala, así como toda la línea B, son las más propensas a las descargas eléctricas atmosféricas, por eso buena parte del reforzamiento del apantallamiento se ha concentrado allí. Una de las novedades de la renovación y reforzamiento actual de estos equipos es la instalación de puntas captadoras en zonas abiertas, es decir, a lo largo del viaducto para darle una mayor protección a las líneas de trenes”, dice la empresa de transporte de manera oficial.