Caso de intolerancia en La Ceja, Antioquia, dejó tres heridos: en video quedó grabado un hombre disparando contra sus vecinos

Un caso de intolerancia se registró este martes, 2 de septiembre, en el barrio El Tambo, municipio de La Ceja, en Antioquia, dejando tres personas heridas.

El hecho se registró en instantes en que, en medio de una discusión al interior de un conjunto residencial, un hombre sacó un arma traumática y la accionó contra sus vecinos.

Tras lo sucedido, una mujer y dos hombres tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde se recuperan de las heridas en diferentes partes del cuerpo.

En redes sociales, se viralizó un video del instante en que el sujeto discutía con una mujer, que llevaba un perro. Sin embargo, de un momento a otro, el individuo sacó el arma traumática y empezó a disparar.

El presunto agresor fue detenido y la comunidad pide que el caso no quede en la impunidad.

Tras el brutal ataque, el sujeto fue detenido. Aseguran que dicho hombre ya había tenido varios altercados con sus vecinos, tal como lo menciona el medio regional El Colombiano.

“Según testimonios de las víctimas, el presunto agresor venía generando problemas desde hace varios meses, increpando y amenazando a residentes del sector. En repetidas ocasiones, había asegurado pertenecer a un grupo delincuencial de Medellín conocido como El Mesa. Varias denuncias por confrontaciones anteriores ya habían sido instauradas ante la Fiscalía 41 de Rionegro”, indicó el medio regional citado anteriormente.

Por su parte, desde la Alcaldía de La Ceja rechazaron lo ocurrido e invitaron a los ciudadanos a resolver las diferencias de manera pacífica.