Caso de intolerancia en La Ceja, Antioquia, dejó tres heridos: en video quedó grabado un hombre disparando contra sus vecinos

Las personas que resultaron afectadas se recuperan de las heridas en un centro médico.

Redacción Nación
3 de septiembre de 2025, 5:29 p. m.
Riña en La Ceja, Antioquia
Riña en La Ceja, Antioquia. | Foto: pantallazo de video de la cuenta en X: @MiOriente

Un caso de intolerancia se registró este martes, 2 de septiembre, en el barrio El Tambo, municipio de La Ceja, en Antioquia, dejando tres personas heridas.

El hecho se registró en instantes en que, en medio de una discusión al interior de un conjunto residencial, un hombre sacó un arma traumática y la accionó contra sus vecinos.

Contexto: Abogado fue apuñalado por habitante de calle en Medellín, al parecer, porque se negó a darle dinero

Tras lo sucedido, una mujer y dos hombres tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde se recuperan de las heridas en diferentes partes del cuerpo.

En redes sociales, se viralizó un video del instante en que el sujeto discutía con una mujer, que llevaba un perro. Sin embargo, de un momento a otro, el individuo sacó el arma traumática y empezó a disparar.

Tras el brutal ataque, el sujeto fue detenido. Aseguran que dicho hombre ya había tenido varios altercados con sus vecinos, tal como lo menciona el medio regional El Colombiano.

“Según testimonios de las víctimas, el presunto agresor venía generando problemas desde hace varios meses, increpando y amenazando a residentes del sector. En repetidas ocasiones, había asegurado pertenecer a un grupo delincuencial de Medellín conocido como El Mesa. Varias denuncias por confrontaciones anteriores ya habían sido instauradas ante la Fiscalía 41 de Rionegro”, indicó el medio regional citado anteriormente.

Por su parte, desde la Alcaldía de La Ceja rechazaron lo ocurrido e invitaron a los ciudadanos a resolver las diferencias de manera pacífica.

Contexto: Fiesta de indígenas Emberá en Bogotá dejó una persona muerta y una menor herida: dos hermanos se enfrentaron

“En el barrio El Tambo, una discusión entre vecinos terminó en un acto de intolerancia, donde un hombre disparó un arma de fogueo contra una ciudadana. Desde la Administración Municipal rechazamos categóricamente este tipo de comportamiento y acompañamos a las autoridades en las investigaciones. La violencia nunca será el camino. La invitación es clara: resolvamos los conflictos con diálogo y respeto”, indicaron desde la Alcaldía de La Ceja.

LEER MENOS

Redacción Semana

