Cayó en Medellín presunto ladrón que robó a turista extranjero elementos por $160 millones

Un hombre de 22 años fue capturado en Medellín por su presunta participación en el robo a un ciudadano estadounidense, a quien habría intimidado con arma de fuego para despojarlo de artículos de lujo avaluados en 160 millones de pesos.

El asalto se registró el pasado 26 de abril en el exclusivo sector de El Poblado, donde la víctima fue abordada por dos hombres que le robaron dos relojes, entre ellos un Rolex, y una cadena de oro. Tras el hecho, la Policía Nacional inició una investigación que se extendió durante cinco meses.

Durante las labores de la Seccional de Investigación Criminal se analizaron cámaras de seguridad, placas de automotores y se realizaron entrevistas y reconocimientos fotográficos que permitieron identificar al presunto responsable.

Las autoridades señalaron que el capturado también estaría involucrado en otro caso de hurto ocurrido en el municipio de Bello, donde un trabajador de un taller de motocicletas resultó herido con arma de fuego.

La detención se llevó a cabo en el barrio Campo Valdés, en el nororiente de Medellín, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Otra captura

En una operación de inteligencia e investigación criminal, enmarcada en el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en vía pública del barrio San Pablo la captura por orden judicial de alias ‘Buitre’, presunto coordinador de sicarios del grupo de delincuencia común organizada San Pablo.

Alias ‘Buitre’ era requerido por el delito de homicidio agravado, por su presunta participación en hechos donde perdió la vida Fabio Nelson Hernández Cifuentes, en el año 2010 en este mismo sector de San Pablo.

De acuerdo con el historial judicial, este individuo cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, hurto calificado, porte y tráfico de armas de fuego, y homicidio agravado. En 2010 fue privado de la libertad, pero tras recuperar su libertad retomó su accionar delictivo, asumiendo el rol de coordinador de sicarios en la comuna uno de Medellín y en el barrio El Pinar del municipio de Bello.