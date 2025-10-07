Suscribirse

Antioquia

Cayó en Medellín presunto ladrón que robó a turista extranjero elementos por $160 millones

El hombre, de 22 años, fue capturado tras cinco meses de investigación; estaría vinculado a otro caso violento en Bello.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 12:08 a. m.
Captura de delincuente
Capturado. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Un hombre de 22 años fue capturado en Medellín por su presunta participación en el robo a un ciudadano estadounidense, a quien habría intimidado con arma de fuego para despojarlo de artículos de lujo avaluados en 160 millones de pesos.

El asalto se registró el pasado 26 de abril en el exclusivo sector de El Poblado, donde la víctima fue abordada por dos hombres que le robaron dos relojes, entre ellos un Rolex, y una cadena de oro. Tras el hecho, la Policía Nacional inició una investigación que se extendió durante cinco meses.

Contexto: Este es el pasado del albanés, con pasaporte ecuatoriano, asesinado por un sicario en El Poblado, en Medellín

Durante las labores de la Seccional de Investigación Criminal se analizaron cámaras de seguridad, placas de automotores y se realizaron entrevistas y reconocimientos fotográficos que permitieron identificar al presunto responsable.

Las autoridades señalaron que el capturado también estaría involucrado en otro caso de hurto ocurrido en el municipio de Bello, donde un trabajador de un taller de motocicletas resultó herido con arma de fuego.

La detención se llevó a cabo en el barrio Campo Valdés, en el nororiente de Medellín, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Otra captura

En una operación de inteligencia e investigación criminal, enmarcada en el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en vía pública del barrio San Pablo la captura por orden judicial de alias ‘Buitre’, presunto coordinador de sicarios del grupo de delincuencia común organizada San Pablo.

Alias ‘Buitre’ era requerido por el delito de homicidio agravado, por su presunta participación en hechos donde perdió la vida Fabio Nelson Hernández Cifuentes, en el año 2010 en este mismo sector de San Pablo.

Contexto: Adolescente de 14 años habría sido asesinada a puñaladas por otro menor de 15 años en Medellín

De acuerdo con el historial judicial, este individuo cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, hurto calificado, porte y tráfico de armas de fuego, y homicidio agravado. En 2010 fue privado de la libertad, pero tras recuperar su libertad retomó su accionar delictivo, asumiendo el rol de coordinador de sicarios en la comuna uno de Medellín y en el barrio El Pinar del municipio de Bello.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

2. Esto dijo el Papa al ser preguntado por medidas antiinmigrantes de Trump

3. Variel Sánchez contó su experiencia como hogar de paso y las razones por las que tomó la decisión: “Le toca darles mucho más amor”

4. Un muerto del Clan del Golfo tras combates con el Ejército en Valdivia: tenían fusiles y más de 2.000 cartuchos

5. Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínViolenciaAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.