En las últimas horas se conoció del cierre del servicio de dispensación de medicamentos por parte de Colsubsidio para los usuarios de la Nueva EPS.

El cambio, del que algunos usuarios se enteraron en las ventanillas de servicio al cliente de Colsubsidio, iniciará a partir del jueves primero de enero.

La noticia les llegó por medio de un comunicado entregado cuando iban a reclamar sus medicamentos. Ante lo ocurrido, Colsubsidio recomendó a los afiliados comunicarse directamente con la Nueva EPS para conocer información sobre la entrega futura de sus medicamentos.

Ante lo sucedido, la Nueva EPS indicó que nuevos gestores farmacéuticos se encargarán de dispensar los medicamentos en 11 departamentos, donde tienen asignados 1.642.000 afiliados.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco

“La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega a través de los gestores: Cafam, Medic, Disco Imets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas”, anunció la Nueva EPS.

Esos gestores serán los encargados a partir del primero de enero de suministrar los medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS que estaban a cargo de Colsubsidio en Bogotá, Medellín, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Huila y Boyacá, entre otros.

“Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible, resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte del compromiso permanente a la Nueva EPS con la salud de sus usuarios”, comunicó la entidad.

Nueva EPS enfrenta nuevo problema: Disfarma anunció terminación de contrato para dispensar medicamentos

Es importante recordar que este no es el primer anuncio relacionado con cambios en la entrega de medicamentos. Meses atrás se generó preocupación luego de que se difundiera un documento que advertía sobre una eventual interrupción del servicio de dispensación,especialmente para tratamientos asociados a enfermedades de alto costo.

No obstante, en noviembre de 2025, Colsubsidio informó mediante un comunicado oficial que la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS continuaría desarrollándose con normalidad. Esta decisión fue posible tras alcanzar un nuevo acuerdo de pago, luego de una reunión sostenida con el agente interventor.