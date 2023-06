Concejo no aprobó transferencias adicionales de EPM para la Alcaldía de Medellín

El alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, había anunciado el pasado mes de mayo un alivio en las tarifas de energía para más de 7 millones de ciudadanos. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó que dicho congelamiento representará un incremento en las facturas desde enero de 2024.

EPM indicó que este aumento igualará al que se tenía para mayo y el alza será del 0,6% mensual.

Cabe destacar que gracias a un derecho de petición enviado por un ciudadano, la empresa de servicios públicos hizo la explicación.

“Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, razón por la cual identificamos que a través de la red social Twitter usted solicita que se dé respuesta a la consulta realizada a nuestra empresa”, indicó inicialmente EPM por medio de un comunicado a la opinión pública.

Posteriormente, la compañía dijo que teniendo en cuenta lo anterior, revisaron en sus sistemas de información encontrando que, por medio del oficio del asunto, EPM informó que no era posible dar respuesta a la consulta, toda vez que no recibieron el documento adjunto, es decir que no tenían claridad sobre las dudas que el ciudadano planteaba.

Sin embargo, la situación se resolvió a través de la red social Twitter, pues por este medio lograron identificar el documento adjunto que no llegó en los radicados. Y dando respuesta a cada uno de los cuestionamientos, explicaron:

“¿En qué consiste el mecanismo de “congelar” las tarifas del servicio público de energía? Favor hacer énfasis en las fórmulas vigentes de la CREG y demás normas existentes”, solicitó el ciudadano.

EPM respondió: “en mayo de 2023, EPM indicó que su Junta Directiva dio vía libre a EPM para aplicar una estabilización de las tarifas de energía eléctrica hasta diciembre de 2023. La Medida se aplicará con base en lo establecido en la regulación vigente (Resoluciones CREG 012 de 2020 y CREG 101 031 de 2022). Esta aplicación se estima que se vea reflejada en la factura del mes de julio y está proyectado que logrará el equilibrio de la tarifa de mayo en la facturación del mes de diciembre de 2023, con alcance a los municipios del departamento de Antioquia y en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)”.

“En caso de acogerse a una opción tarifaria, ¿cuál será el incremento previsto de la tarifa una vez se termine el periodo de “congelamiento”, es decir, en enero de 2024?”

“EPM viene aplicando la opción tarifaria en el servicio de energía eléctrica desde 2020 para la comercialización de energía del mercado regulado. EPM ha estado presto a hacer esfuerzos importantes en los componentes regulados de Transmisión y Distribución que hacen parte de la tarifa y, en ese sentido, se ha mantenido en la búsqueda de mecanismos dentro del marco normativo vigente, por lo que una vez finalice la aplicación de la medida de estabilización de las tarifas de energía eléctrica con la facturación del mes de diciembre de 2023, para la facturación de enero de 2024 EPM deberá actuar acorde con la normativa que esté vigente en dicho momento, concretamente en lo referido a las opciones tarifarias, según las proyecciones vigentes para la recuperación por opción tarifaria se aplicaría un incremento del 0.6% mensual”, explicó EPM.

Bajo la normatividad vigente, la empresa tiene control de las componentes D y C de la fórmula tarifaria. ¿Cómo se prevé mantener las tarifas congeladas ante un aumento pronunciado de las componentes G y R durante las bajas hidrologías que ese esperan en los próximos meses?

“EPM actúa bajo la normativa vigente, para este caso en particular, la estabilización de tarifa de energía está bajo los parámetros de las Resoluciones CREG 012 de 2020 y CREG 101 031 de 2022, concretamente en lo referido a la opción tarifaria, fórmulas que se aplican cada mes para determinar los valores del costo. Según se vayan comportando las variables que afectan los componentes de la tarifa de energía, se deberá revisar la estimación de la estabilización, los cuales para su aplicación son sujetos a revisión acorde con las resoluciones antes mencionadas”, respondió la compañía.

“EPM dice que pagará entre 130,000 y 400,000 millones de pesos para cubrir los gastos del “congelamiento”. ¿Puede informarme bajo qué concepto serían registrados estos gastos y de qué partida presupuestal saldrían?”, fue otro de los interrogantes del ciudadano.

“Tal como se mencionó en la rueda de prensa que convocó EPM el 23 de mayo, la medida para la estabilización de la tarifa del servicio de energía eléctrica es una medida que se aplicará hasta la facturación de diciembre de 2023, con impactos temporales en la caja. Lo esperado es que al final de la aplicación de la medida en el mes de diciembre de 2023, se tenga la misma tarifa en promedio del mes de mayo, por eso el efecto de la estabilización tarifaria y los incrementos en la demanda presupuestada para el segundo semestre del 2023 generan un efecto estimado neutro en los ingresos, EBITDA y utilidad de EPM para este año, es decir no se afecta el presupuesto aprobado”.