Conozca la sorprendente historia del bebé que nació en una estación del Metro de Medellín.

No todas las mujeres en embarazo se imaginan dar a luz en un medio de transporte masivo, ya sea porque creen que van a llegar a tiempo al hospital o porque tienen los tiempos calculados para tener al bebé en condiciones más adecuadas.

Esta vez, el hijo de Verónica Toro y Ángel Sarlangue, Isaac, llegó al mundo de una manera inesperada. Nació en la madrugada de este sábado 15 de octubre en la estación Acevedo del Metro de Medellín.

Este hecho, al que han catalogado de total admiración y valentía hacia la mujer y el personal de la empresa de transporte masivo, ocurrió poco antes del inicio del servicio comercial del sistema en horas de la madrugada.

Ángel Sarlangue y Verónica Toro llegaron a la estación Acevedo para abordar un tren que los acercara al Hospital General. La razón: el bebé que estaba en el vientre decidió que ya era hora de salir al mundo exterior y no se aguantó las ganas.

Pero como no siempre las cosas salen como se planean, a eso de las 4:24 a.m., con apoyo del #PersonalMetro, de vigilancia y de un transeúnte con conocimientos en primeros auxilios💉🩹 que pasaba por ahí, el bebé👶🏽 de Ángel y Verónica nació en el mezanine de la estación Acevedo.👇🏽 pic.twitter.com/r2VZykQJ3p — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) October 16, 2022

Los dolores de Verónica, según contó su esposo, habían iniciado dos días antes y, a esa hora de la madrugada, se habían vuelto intolerables. Por eso arrancaron de inmediato desde el barrio Toscana hasta la estación que está ubicada a 10 minutos, con la intención de llegar al Hospital y recibir atención, pero los planes cambiaron.

Isaac, como ahora se llama el bebé, nació a eso de las 4:24 de la mañana con apoyo del personal metro, de vigilancia y de un transeúnte con conocimientos en primeros auxilios que pasaba por ahí en ese momento, el bebé de Ángel y Verónica nació en el mezanine de la estación Acevedo.

Después fueron llevados al cuarto de primeros auxilios, luego llegó la ambulancia del 123 y sus paramédicos continuaron la atención cortando el cordón umbilical, estabilizando a la mujer y el bebé, llevándolos a la Unidad Intermedia de Manrique, donde actualmente se recuperan.

Isaac pesó 2.500 gramos, midió 42 centímetros y llega a un hogar lleno de amor junto a Ángel, Verónica y Arahan, su hermano de cuatro años. “Deseamos que el viaje de su vida sea tan emocionante como el día en que nació, historias como esta son las que nos mueven todos los días”, contó la empresa de transporte.

Para Yulieth Zapata, operadora de estación que atendió el caso, el trabajo de parto de Verónica es el tercero que ha atendido en sus diez años en el sistema y estar en estos casos ha sido todo un milagro y lección de vida.

Para Yulieth Zapata 🙍🏽‍♀️, la Operadora de Estación que atendió el caso, el trabajo de parto de Verónica es el tercero que ha atendido en sus diez años en la Empresa. Fue un momento bello y significativo, pues es mamá de Julieta 💞, de seis años. pic.twitter.com/ywzdPcdANs — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) October 16, 2022

Hombre colgó hamaca en vagón de metro de Medellín

Un video se ha hecho viral y causado polémica en Medellín. Un hombre fue el centro de atención de cientos de personas al colgar una hamaca en uno de los vagones del sistema Metro, en plena hora pico.

El hombre, como si nada, colgó la hamaca y se acostó, hechos que obstaculizaron el paso de las demás personas y generaron rechazo de los demás pasajeros. Los hechos ocurrieron específicamente en la estación Exposiciones.

El hombre instaló la hamaca que sacó de un bolso en compañía de otros dos hombres, para luego ponerla entre los tubos metálicos con la excusa de que estaba muy cansado. Sin embargo, fueron minutos después cuando por petición de la mayoría de usuarios que iban en el trayecto avisaron al personal de la estación Industriales y fue retirado de inmediato.

“De inmediato saqué mi celular y comencé a grabar, me pareció una grosería que hechos como estos aún sucedan en la sociedad. No sé la verdad con qué intención se ponen a hacer ese tipo de ridiculeces en un sistema que se ha caracterizado por la cultura. Estos personajes ignoraron por completo cuando les decíamos varias personas que eso no se podía hacer, pero hicieron caso omiso, hasta que llegó la Policía con el personal Metro y los sacaron de inmediato del vagón”, contó María Ramírez, una de las usuarias que presenció los hechos.

El pasajero y su respectiva hamaca fueron retirados; sin embargo, no se ha conocido alguna sanción por parte de la empresa Metro. El metro de Medellín ha sido uno de los sistemas de transporte urbanos más importantes del país, pero sobre todo su esfuerzo por crear una cultura del respeto ha sido una de las prioridades de la empresa desde su creación en 1995.