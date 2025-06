“Es cierto, nos estamos quedando sin curas”. La cruda y alarmante sentencia la pronuinció el padre Juan Manuel Beltrán Urrea, director del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida de la CEC, en diálogo con SEMANA . Y aunque la premisa parece exagerada y hasta preocupante, no es errónea. Colombia enfrenta una crisis de vocación sacerdotal sin precedentes.

“La sociedad está caracterizada por el afán. No hay tiempo ni para la mesa ni para la misa, ni para sentarse juntos, a dialogar como familia , para cultivar valores humanos en torno a la comida, ni para ir a la misa, porque hay que trabajar domingos, festivos. Además, se fue perdiendo ese valor”, señaló el religioso.

El padre Beltrán además recita de memoria un dato con el que convivió durante los más de diez años que estuvo al frente del Departamento de Ministerios Ordenados. En 1990 había en Colombia unos 6 000 seminaristas y en 2024 el número era escandalosamente menor: apenas 1.940. Sin embargo, ese no es el único dato que preocupa a los religiosos.

“Hay un desenamoramiento”

“Ahora el mundo es más erotizado y la Iglesia no ha sabido responder a eso, con unos valores que no corresponden a la educación emocional que se vive hoy. El tema celibatario es muy poco atractivo, como pudo ser años atrás”, dijo. Además, aseguró que “la Iglesia ha perdido su liderazgo en la sociedad al no tener tan marcada su influencia”.