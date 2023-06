El Concejo de Medellín no le camina a Daniel Quintero: esta es la millonaria discusión que los divide

El alcalde Daniel Quintero Calle quiere que el Concejo de Medellín le dé el visto bueno a un millonario cheque que EPM está dispuesto a girar para apoyar algunas iniciativas de la ciudad que estarían desfinanciadas. Los corporados tienen desconfianza por la falta de información y el manejo presupuestal que le daría el mandatario en plena época electoral.

Se están discutiendo 330.000 millones de pesos que pretenden estabilizar la cartera del distrito. Según el plan de gobierno, esto se dividiría en 26 proyectos. Entre tanto, allí figuran el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los recursos para las universidades públicas y una parte de la inversión para la celebración de la Feria de las Flores.

Este martes se programó la votación de la ponencia y, por cuarta vez, se aplazó. Aunque algunos la daban por muerta, se tomó la decisión de darle un respiro: ajustar el texto donde el distrito aclare detalladamente cuál será el destino de la plata ante el mar de dudas. Luego, se aprobaría por artículos, no en paquete, tal como lo quiere Quintero Calle.

De momento, la ponencia tiene dos fragmentos. En el primero, se le otorgan facultades extraordinarias al alcalde y, en el segundo, se le entregan los 330.000 millones de pesos sin su respectivo destino. Con la especificación de este último punto, los concejales podrían escoger cuáles inversiones clasificarían, faltando seis meses para que termine su gobierno.

Panorámica de Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, es quien carga con el acalorado debate. Él insistió en la plenaria que este proyecto no está nadando en contra de los intereses de la compañía de servicios públicos y solo tiene el objetivo de ayudar a la ciudadanía: “Esa plata no es para los funcionarios, no es para el alcalde. Esa plata es para la ciudad”.

El concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos, aseguró que sobre la mesa hay serios cuestionamientos que despiertan recelo en los corporados. Ese mismo argumento lo comparten los miembros de la oposición que están sentados en las comisiones Primera y Segunda, donde estudian en conjunto el espinoso proyecto de la administración distrital.

Concejo de Medellín. - Foto: Cortesía Concejo de Medellín

La “Alcaldía de Medellín pide transferencia adicional a EPM por $ 330.000 millones, pese a que informe de ejecución de gastos de la Secretaría de Hacienda, con corte a abril/23, dice que existe un presupuesto de $ 8.18 billones, casi $ 1 billón más de lo que tiene sustento”, escribió el político en sus redes sociales este martes en medio de la intensa disputa.

Otra de las puntas que cobra relevancia es que Daniel Quintero Calle recibió un informe de la Contraloría Distrital de Medellín donde suministró siete hallazgos sobre la gestión presupuestal. Allí se emitió una alerta porque 21 proyectos tienen los recursos para ser puestos en marcha y, a raíz de posibles deficiencias, sus niveles de ejecución son bajos.

Esta es la vista del Centro Administrativo La Alpujarra donde se encuentan la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia entre otras entidades públicas - Foto: Getty Images / Margarita Shudro / EyeEm

La fuente de inversión es un acumulado de varios años que suman 71.272 millones de pesos. Sin embargo, se han tomado 35.851 millones de pesos. Es decir, solo el 50 % de la cartera disponible. Allí figuran recursos que fueron comprometidos desde las alcaldías de Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.

Frente a este escenario, el concejal Luis Bernardo Vélez respondió: “¿Quintero manejó mal la plata de Medellín? Pues la Contraloría dice que sí. Por su culpa y mala gestión, ha desfinanciado 21 proyectos importantes para la ciudad y ahora chantajea a los ciudadanos para que presionen al Concejo y este le autorice más plata de EPM. ¡Ni riesgos!”.

Con todo esto, en dado caso de que no se apruebe, el mandatario de la capital de Antioquia le pidió a la ciudadanía que pague más dinero en el impuesto predial para poder financiar los programas: “Esto es una petición pública, le pido a los empresarios y ciudadanos que quieran hacer un aporte adicional en el predial, que lo hagan”.