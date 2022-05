El exgobernador Luis Pérez renunció a su candidatura presidencial

El excandidato no ha revelado su apoyo a otro candidato de cara a la primera vuelta.

El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hasta ahora candidato presidencial del movimiento Colombia Piensa en Grande, dio a conocer su retiro de la contienda electoral a menos de 20 días para las elecciones presidenciales.

“Renunciar a tiempo es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios. Mañana también cantarán los pajaritos. Quedan mis ideas y propuestas que espero le sirvan al país para construir un futuro que evite 100 años más de pobreza”, manifestó Pérez.

La presidencia: un juego de ping pong donde solo hay bolas para los extremos



Abro hilo: https://t.co/r8sAchevxI pic.twitter.com/L1jV1zXco6 — Luis Pérez Presidente (@Luis_Perez_G) May 11, 2022

En un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, afirma abiertamente que la Presidencia es “un juego de ping pong donde solo hay bolas para los extremos”, por lo que prefiere dar un paso al costado.

Pérez recogió 1.2 millones de firmas, sin embargo, ocupaba el último lugar en las encuestas. Según el exgobernador, tomó la decisión de involucrarse en la campaña después del 13 de marzo, “por la alta violencia en los predebates. Parece que llegué tarde porque la carrera a la Presidencia se volvió de tres vueltas”.

Recordemos que, el excandidato, fue involucrado por alias Otoniel en temas que lo relacionan con paramilitares, cuando el extraditado hizo revelaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmando que Pérez sostenía supuestos vínculos con Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Al respecto Pérez sostuvo que, “Yo no he tenido ningún tipo de relación con él. Lo que pueden estar refiriendo es que los movilizados, en la época de Álvaro Uribe, caminaban por ahí y alguna vez me pidieron alguna cita. Yo estuve mirando fotos de él en Internet y es posible que fuera un muchacho de los barrios”.

En las horas de la tarde el exgobernador de Antioquia, revelará a que partido y candidato presidencial apoyará en primera vuelta. Entre tanto, manifestó que, “Me gusta devolverle el amor a la política, para que la gente vote por amor y no por miedo. Gracias a los colombianos que se interesaron en mis ideas, y a mis compañeros de candidatura que me han tratado con respeto”, dice en el comunicado.

Su insólita propuesta

En medio de un debate de candidatos presidenciales que se llevó a cabo en la Universidad Externado en Bogotá, el candidato Luis Pérez sacó a relucir una propuesta que ya causa indignación y comentarios en contra.

El exgobernador de Antioquia sacó una bandera de Colombia con una mata de cannabis en la mitad, diciendo que hay que legalizar esta sustancia en todos los frentes, tanto recreativamente, como industrial, en alimentos, farmacéutico, entre otros.

“Yo propondría, con respeto al Congreso de la República, que cambiáramos la bandera”, dijo Pérez con el símbolo patrio en las manos.

Agregó que será la “economía verde” la que haga la revolución en el país y que por eso se debe legalizar esta sustancia. Según sus cuentas, esto daría para generar unos tres millones de empleos en el país. “Debemos nombrar el cannabis como la hoja nacional”, señaló el exgobernador de Antioquia.

En medio del debate de la Universidad Externado, los candidatos hicieron referencia a cómo consideran que se debe combatir el narcotráfico en el país. Varios, al igual que Pérez, estuvieron de acuerdo en legalizar la marihuana.

También hablaron de la posibilidad de flexibilizar el uso de la hoja de coca en el país. “Comenzaría con el cannabis, tenemos una oportunidad enorme de exportación industrializada de cannabis que hay que aprovechar en Colombia”, dijo Gustavo Petro.

El candidato del Pacto Histórico agregó que considera que esta sustancia puede ser sustituta de la economía de la hoja de coca. Esto estaría incluido en la reforma agraria que propone, en la que los campesinos serían los propietarios de tierras y de los procesos agro industriales de sus productos.