El gobernador de Antioquia presentó sus reparos a la reforma a la salud: esto dijo

Expresó que la reforma a la salud debe tener como objetivo principal la defensa de la vida y para eso es necesario que no se trabaje de manera centralizada.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, entregó varias propuestas con relación al tema de la reforma a la salud, al referirse a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el fortalecimiento de las EPS.

Los reparos fueron dados a conocer en la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en San Agustín, Huila, con la presencia de los ministros de Hacienda y de Salud y Protección Social, y del Superintendente Nacional de Salud.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, entregó varias propuestas con relación al tema de la reforma a la salud - Foto: Diego Andrés Zuluaga

De acuerdo con Gaviria Correa, la reforma a la salud debe tener como objetivo principal la defensa de la vida y para eso es necesario que no se trabaje de manera centralizada. Aseguró que la unificación de la UPC no solo es lo lógico y justo, sino que es orden de la Corte Constitucional en la sentencia T 760 “que es esa columna vertebral, que es la mejora en pasivos del sistema de 2008″ y que “ordenó la unificación de los planes obligatorios de salud, con una lógica absoluta, la vida en el centro, pero no se igualaron la UPC, la diferencia entre un plan contributivo y subsidiado era de 60 mil, hoy es de 167 mil”.

Ante la ministra @carolinacorcho y los gobernadores del país reiteramos nuestra propuesta de unificar la Unidad de Pago por Capitación. Es trascendental que este tema sea incluido en la reforma a la salud, porque es la única manera de hacer viable el régimen subsidiado. pic.twitter.com/G4sIyDoqpM — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 6, 2023

Aseguró, además, que esa diferencia es la que tiene hoy a EPS del régimen subsidiado en problemas, como es el caso de Savia Salud, pues el déficit pasó de $60 mil a $167 mil. “Resulta que, si a nosotros nos igualan la UPC, que sería lo equitativo y lo justo, igualando el Plan Obligatorio de Salud y mucho más en las áreas metropolitanas como la de Medellín donde es uno de los más altos costos de Colombia, nosotros recibiríamos $230 mil millones, eso quiere decir que Savia no perdería $150 mil, sino que ganaría $80 mil”, explicó.

Precisamente, el objetivo de la cumbre de gobernadores es encontrar soluciones a la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud pública. Las propuestas, de acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, están centradas en la búsqueda de fórmulas viables para rescatar al sector de una crisis tiene entre sus elementos más visibles la desfinanciación de los servicios del “No PBS (Plan de Beneficios de Salud)”, cuya responsabilidad pesa hoy sobre los hombros de los departamentos y distritos.

Ministra Carolina Corcho en la Cumbre del Valle del Cauca por la Reforma Estructural al Sistema de Salud. - Foto: Foto: @MinSaludCol

El gobernador de Antioquia indicó “apoyo a esas líneas fundamentales de la atención primaria en salud, del ojo puesto en las zonas rurales y apartadas, el sistema de información único sin ningún lugar a dudas, y a la transición y gradualidad y que en esa transición y gradualidad se tengan en cuenta o se analice por lo menos los temas de unificación de régimen y unificación de UPC”.

Importantísimo el anuncio de la ministra @carolinacorcho de unificar la UPC. Este compromiso representa ESPERANZA para los más vulnerables. EQUIDAD es que el régimen subsidiado reciba la misma financiación que el contributivo. pic.twitter.com/JL4yIo44RP — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 7, 2023

La Federación indicó que la situación incluye también la difícil situación financiera y patrimonial de las 40 EPS que operan en el país. De acuerdo con la entidad, “22 de las 27 que prestan sus servicios al régimen subsidiado presentan un patrimonio negativo que llega a los $3,4 billones y solo 5 no muestran cifras en rojo. La situación no es muy distinta en las 10 del régimen contributivo: 4 de ellas presentan patrimonios negativos por $1,1 billones”.

Petro en la Cumbre de Gobernadores. - Foto: Presidencia de la República

Frente a este panorama, Gaviria Correa aseguró “uno de los elementos en ese proceso de transición sería interesante mirar una igualación de la UPC y además una eliminación de esa diferencia o división tan absurda, de que hay unas EPS del régimen contributivo y otras del subsidiado, eso no debe existir, eso debe igualarse”.

El mandatario resaltó la disposición de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de invertir recursos a la salud, los cuales se calculan en $13 billones y debe tenerse en cuanta esa unificación.

La Federación Nacional de Departamento comunicó que, según las últimas estadísticas consolidadas correspondientes a 2017, las EPS del régimen contributivo reportaron cuentas por cobrar $4,98 billones correspondientes a gastos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud: “La deuda crece al ritmo de un taxímetro y no existe una fuente clara para financiarla, pues no es posible atenderla con los recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud”.