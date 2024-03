El valiente llamado de un humilde trabajador que pide donar para vías de Antioquia: “No nos dejemos joder, saquemos esto adelante”

Por eso, múltiples sectores y personalidades antioqueñas han salido a respaldar la ‘vaca’, e incluso algunos trabajadores de las obras se han manifestado pidiéndole a la comunidad ayuda para no dejar morir estos megaproyectos viales que le darán otra cara a la región y al país.

“Yo soy obrero acá, soy campesino y estoy trabajando acá en el Túnel del Toyo y lo que falta es poquito, entonces yo lo que digo es que no nos dejemos joder, vamos a sacar esto adelante porque por acá no solo pasan ricos, también van a pasar gente humilde. Acá saliendo está el resguardo indígena bajo de Dabeiba; esto no es solo para ricos, esa carreta aquí no”, le dijo Stiven a SEMANA.