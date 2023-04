En Medellín sorprendieron a tres personas teniendo sexo en pleno parque este Jueves Santo

La Policía Nacional no fue alertada del inusual comportamiento de los tres ciudadanos.

Hay indignación en la capital de Antioquia por unas imágenes que están circulando en las redes sociales donde se observa a tres personas en medio de un acto sexual a plena luz del día en cercanías a un parque público. Los usuarios piden una sanción para los protagonistas.

El incidente se presentó en las inmediaciones de la cancha de fútbol de San Diego y el parque de La Asomadera, donde habitualmente circulan menores de edad. Los sujetos no grabaron la escena, sino un grupo de ciudadanos que estaban caminando por el sector.

En la pantalla se observa a dos hombres y una mujer ligeros de ropa en la zona boscosa del barrio. Ellos no se intimidaron ante la presencia de testigos que, supuestamente, notaron. Al contrario, continuaron el acontecimiento sin mostrar indicios de pena.

Si bien los vecinos mostraron malestar por medio de las redes sociales, las autoridades no fueron alertadas de la situación. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que por este suceso no ingresó una llamada a la línea de emergencia 123 de Medellín.

Panorámica del Centro de Medellín. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Al parecer, esta no sería la primera vez que se reporta este tipo de hechos en el barrio. Los habitantes también describieron en internet que las inmediaciones del parque han sido usadas, principalmente, por los jóvenes. Sin embargo, las autoridades no tienen datos.

También, habitantes de Antioquia siguen rechazando una grabación conocida en las últimas horas en las redes sociales en la que se observa a dos personas en un acto sexual en las escaleras de la Piedra del Peñol, uno de los complejos turísticos más visitados de esta región del país.

Al parecer, la escena se registró recientemente en un día en que el flujo de visitantes era menor, dado que en la pantalla no aparecen terceros, pero se mantuvo la tensión por la probabilidad de ser descubiertos. Allí pueden circular hasta tres mil personas diarias.

Ahora bien, las imágenes que están causando indignación fueron compartidas en internet por una reconocida generadora de contenido colombiana, la misma que las protagonizó. Durante más de cuatro minutos, los rostros de ambos quedaron al descubierto.

Foto: Captura de pantalla / Twitter - Foto: Foto: Captura de pantalla / Twitter

Si bien las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre esta situación, la administración municipal de Guatapé ha mostrado preocupación por el comportamiento desmedido de algunos ciudadanos y está dispuesta a hacer respetar a su territorio.

Así lo manifestó el alcalde Juan Sebastián Pérez, luego de observar otro video en el que dos turistas extranjeros caminaron sin ropa por la zona urbana de la localidad. Esa grabación se multiplicó con fuerza en las redes sociales y también causó rechazo en la comunidad.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio. Rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro municipio”, escribió en su cuenta de Facebook.

Los dos se tomaron de las manos y corrieron por la zona urbana en medio de risas. Las miradas de los demás turistas se fijaron sobre ellos que lo vieron como una novedad y chiste. Pero el malestar sí caló con intensidad entre los habitantes del pueblo.

Personas protagonizan polémica escena en Guatapé. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

Una vez se conocieron las imágenes, la Policía Nacional activó el protocolo de reacción inmediata para identificar a los protagonistas de la situación, dado que no los vieron cuando estaban en acción.

Las cámaras de seguridad del sector y el testimonio de los testigos permitió ubicarlos. La Fuerza Pública impuso las sanciones y amonestaciones. También, Migración Colombia fue advertida de la situación para que tome los correctivos que encuentre necesarios.

Los extranjeros rompieron el silencio. Una vez fueron sorprendidos por las autoridades y se avanzó en la explicación del proceso sancionatorio, emitieron una comunicación en la que pidieron disculpas y explicaron las razones de la actuación.

Empezaron diciendo que habían consumido mucho licor y no tenían consciencia sobre lo que estaban haciendo. Ahora bien, aclararon que no sabían que en Colombia no podían circular desnudos por las avenidas, como está avalado en otros lugares del mundo.

“Disculpa, Guatapé. Quería decir lo siento. Lo hice inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso, pero entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener respeto por su país que es tan amable. Queremos regresar”, agregó la mujer.