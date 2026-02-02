NACIÓN

En suspenso, la libertad de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana y alfil de Daniel Quintero, imputado por presunta corrupción

La audiencia en la que se definiría si era enviado o no prisión fue suspendida nuevamente.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:16 a. m.
Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana
Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana Foto: Redes sociales

El juez 27 Penal con función de control de garantías de Medellín suspendió nuevamente la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y alfil del exalcalde Daniel Quintero, imputado por presuntos hechos de corrupción.

La decisión fue tomada por petición de uno de los abogados de la defensa, quien solicitó tiempo para revisar el material expuesto por la representación de las víctimas.

Durante la diligencia, el representante de las víctimas trató de argumentar cómo, a través de una relación de más de 10 años de cercanía, se habría facilitado no solo el nombramiento de Palacio Cardona en el cargo, sino también que este, según el abogado de las víctimas, favoreciera a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días.
Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días. Foto: Redes sociales

“Hay suficientes elementos que dan cuenta de que ese presupuesto, ese elemento de interesarse en provecho propio de un tercero, se hizo, además, como lo ordena la jurisprudencia, con un ánimo corrupto, en este caso de favorecer los intereses particulares de un particular, valga la redundancia, el señor Miguel Quintero Calle, hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle”, dijo el abogado.

Más de Medellín

