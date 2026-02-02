En suspenso, la libertad de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana y alfil de Daniel Quintero, imputado por presunta corrupción

El juez 27 Penal con función de control de garantías de Medellín suspendió nuevamente la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y alfil del exalcalde Daniel Quintero, imputado por presuntos hechos de corrupción.

La decisión fue tomada por petición de uno de los abogados de la defensa, quien solicitó tiempo para revisar el material expuesto por la representación de las víctimas.

Durante la diligencia, el representante de las víctimas trató de argumentar cómo, a través de una relación de más de 10 años de cercanía, se habría facilitado no solo el nombramiento de Palacio Cardona en el cargo, sino también que este, según el abogado de las víctimas, favoreciera a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días. Foto: Redes sociales

“Hay suficientes elementos que dan cuenta de que ese presupuesto, ese elemento de interesarse en provecho propio de un tercero, se hizo, además, como lo ordena la jurisprudencia, con un ánimo corrupto, en este caso de favorecer los intereses particulares de un particular, valga la redundancia, el señor Miguel Quintero Calle, hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle”, dijo el abogado.

Además, hizo un recorrido en el que expuso cómo fueron ubicadas personas en cargos dentro del Área Metropolitana, por ejemplo, una exnovia de Miguel Quintero Calle, para que ayudara en las intenciones que, según el abogado, buscaban este, Palacio Cardona, Misael Cadavid y Álvaro Villada, miembros de un grupo llamado los “amigos”.

La Fiscalía ya había imputado en una sesión anterior los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros.

Según argumentó el ente acusador, a través de la firma de seis convenios entre 2021 y 2023 con los Bomberos de Itagüí se inflaron precios, se movieron recursos a la campaña política del exdirector de ese cuerpo de socorro, Misael Cadavid, y se favoreció a otros terceros, como el exdiputado de Antioquia y exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle.

“Desempeñó un rol que derivó en la apropiación indebida de recursos públicos por más de 2.481 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.

Además, señaló que con “su participación activa y omisiva, consistente en la delegación estratégica de funciones en el nombramiento de funcionarios que facilitaron el direccionamiento contractual, la convocatoria y aprobación de vigencias futuras y la validación de contratos con sobrecostos sin soportes legales, evidencia un dominio funcional del hecho en calidad de coautor impropio”.

Palacio Cardona negó su responsabilidad en delito alguno, al igual que las exfuncionarias del Amva Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, así como Juan Alberto Cardona Henao, funcionario de los Bomberos de Itagüí.

La audiencia se reiniciará el jueves 12 de febrero a las 2:30 p. m. Se espera que ese día, luego de revisar los elementos materiales probatorios y de escuchar los argumentos de las partes, el juez ponga fin al suspenso sobre la libertad de Palacio Cardona.