Esta es la respuesta del Ministerio de Defensa a la Gobernación de Antioquia antes de la crisis de orden público en Amalfi

Tras la denuncia que realizó la Gobernación de Antioquia, en la que se asegura que lo ocurrido en Amalfi, donde derribaron un helicóptero de la Policía Nacional, ya había sido advertido al Ministerio de Defensa y que este no le prestó atención, SEMANA conoció la respuesta de esta cartera, con fecha del 16 de julio de 2025.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional, el asesor regional y los mandos regionales del Ejército y la Policía Nacional participaron en la reunión virtual del PMU, en la cual se abordó de manera prioritaria la situación de seguridad que afecta al municipio”, dice el documento.

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana

De igual manera, resaltan que desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, por medio del Batallón de Infantería N.º 42 Batalla de Bomboná, se mantienen operaciones en esta zona de Antioquia.

“Esta Unidad Militar ha fortalecido su presencia y participación en diversos consejos de seguridad celebrados en los municipios de Amalfi y Anorí… con la participación de alcaldes, personeros, representantes de la Policía y líderes sociales”, agregan en dicha respuesta.

Al mismo tiempo, precisaron desde el Ministerio de Defensa que desplegaron 100 hombres en la parte oriental del cañón del río Porce, cubriendo las veredas Los Toros y El Canal en Amalfi.

Así como 120 uniformados en la parte noroccidental, en Liberia y Los Trozos, en Anorí. El objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad y la prestación del transporte público.

De igual manera, precisaron que no han cesado las operaciones en esta zona del departamento de Antioquia por medio de las Fuerzas Militares y todas sus capacidades.

“El 20 y 28 de mayo de 2025 se logró la ubicación y neutralización de dos áreas campamentarias pertenecientes al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, consolidando el control territorial en la vereda Providencia del municipio de Anorí. Asimismo, el 3 de junio se efectuó apoyo con fuego de artillería (Obús 105 mm) en puntos estratégicos utilizados por estos grupos ilegales, logrando dispersar y desorganizar sus estructuras”, señalaron.

Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Neyver Vásquez y Yeison Samboní son los jóvenes de los municipios caucanos de Bolívar, Santander de Quilichao y Balboa que perdieron la vida en el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Al mismo tiempo, agregaron: “El 4 de junio de 2025, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento en la vereda Los Toros con el fin de confirmar información precisa y orientar las maniobras terrestres de las tropas. Posteriormente, el 6 de junio se logró la ubicación y destrucción de dos artefactos explosivos improvisados (AEI) instalados por el clan del golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí, mitigando así el riesgo para la población civil”.