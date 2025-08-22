Suscribirse

Nación

Esta es la respuesta del Ministerio de Defensa a la Gobernación de Antioquia antes de la crisis de orden público en Amalfi

SEMANA conoció la respuesta al derecho de petición de la administración departamental.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

22 de agosto de 2025, 4:30 p. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Tras la denuncia que realizó la Gobernación de Antioquia, en la que se asegura que lo ocurrido en Amalfi, donde derribaron un helicóptero de la Policía Nacional, ya había sido advertido al Ministerio de Defensa y que este no le prestó atención, SEMANA conoció la respuesta de esta cartera, con fecha del 16 de julio de 2025.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional, el asesor regional y los mandos regionales del Ejército y la Policía Nacional participaron en la reunión virtual del PMU, en la cual se abordó de manera prioritaria la situación de seguridad que afecta al municipio”, dice el documento.

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia.
Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana

De igual manera, resaltan que desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, por medio del Batallón de Infantería N.º 42 Batalla de Bomboná, se mantienen operaciones en esta zona de Antioquia.

“Esta Unidad Militar ha fortalecido su presencia y participación en diversos consejos de seguridad celebrados en los municipios de Amalfi y Anorí… con la participación de alcaldes, personeros, representantes de la Policía y líderes sociales”, agregan en dicha respuesta.

Al mismo tiempo, precisaron desde el Ministerio de Defensa que desplegaron 100 hombres en la parte oriental del cañón del río Porce, cubriendo las veredas Los Toros y El Canal en Amalfi.

Contexto: “Coronamos”: revelan video del cinismo de las disidencias de las Farc celebrando tras derribar helicóptero y asesinar a los policías en Amalfi

Así como 120 uniformados en la parte noroccidental, en Liberia y Los Trozos, en Anorí. El objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad y la prestación del transporte público.

De igual manera, precisaron que no han cesado las operaciones en esta zona del departamento de Antioquia por medio de las Fuerzas Militares y todas sus capacidades.

“El 20 y 28 de mayo de 2025 se logró la ubicación y neutralización de dos áreas campamentarias pertenecientes al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, consolidando el control territorial en la vereda Providencia del municipio de Anorí. Asimismo, el 3 de junio se efectuó apoyo con fuego de artillería (Obús 105 mm) en puntos estratégicos utilizados por estos grupos ilegales, logrando dispersar y desorganizar sus estructuras”, señalaron.

Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Neyver Vásquez y Yeison Samboní son los jóvenes de los municipios caucanos de Bolívar, Santander de Quilichao y Balboa que perdieron la vida en el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia.
Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Neyver Vásquez y Yeison Samboní son los jóvenes de los municipios caucanos de Bolívar, Santander de Quilichao y Balboa que perdieron la vida en el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Al mismo tiempo, agregaron: “El 4 de junio de 2025, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento en la vereda Los Toros con el fin de confirmar información precisa y orientar las maniobras terrestres de las tropas. Posteriormente, el 6 de junio se logró la ubicación y destrucción de dos artefactos explosivos improvisados (AEI) instalados por el clan del golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí, mitigando así el riesgo para la población civil”.

Contexto: La carta con la que la Gobernación de Antioquia le había pedido al ministro de Defensa refuerzo militar urgente antes de los hechos terroristas en Amalfi

Al finalizar la respuesta, en el documento conocido por SEMANA, se lee: “Cabe resaltar que la Décima Cuarta Brigada mantiene un firme compromiso con el restablecimiento del orden público, haciendo uso de todas las capacidades disponibles para contrarrestar las amenazas que afectan la seguridad de la población. Estas acciones se desarrollan de forma continua, garantizando la protección de la vida, la libertad y la tranquilidad de los habitantes del municipio de Amalfi, y buscando apoyar el normal desarrollo de los proyectos que aportan al progreso de la región”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Texas: cuatro jóvenes futbolistas mueren de forma repentina y encienden la alarma por salud en el deporte juvenil

2. Alfredo Saade y su mensaje a Petro tras los atentados en Cali y Amalfi

3. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

4. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

5. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínAntioquiamindefensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.