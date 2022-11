“Hidroituango no entraría a funcionar este 30 de noviembre”: gobernador de Antioquia

La fecha de la entrada en operación de Hidroituango, cada vez es una incertidumbre, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el plazo de la Creg, debía entrar en funcionamiento antes de este 30 de noviembre, para que la megaobra no entrara en una multa cercana a la 5 millones de dólares.

En medio de toda esta incertidumbre, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó que los tiempos para el encendido de las dos primeras unidades de la hidroeléctrica no darían para este próximo 30 de noviembre, debido a que, no van a dar los tiempos para realizar las evacuaciones. Por otro lado, aseguró que no han recibido respuesta sobre la multa que podría enfrentar.

“No ha habido información tanto de la Presidencia como de la Creg. En este momento no se han hecho las pruebas que requerirían para la evacuación, las que definimos en el comité departamental de gestión de riesgo en conjunto con EPM”, afirmó el gobernador.

Por disposición de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el presidente Gustavo Petro, antes de prender cualquier turbina que implique el uso del río Cauca, las comunidades que están ubicadas aguas abajo del proyecto deben ser evacuadas. Este proceso está siendo tardío a razón de que los organismos de socorro no están preparados.

Este sábado se anunció la sincronización de la primera turbina al Sistema de Potencia Nacional y se espera que este 29 de noviembre lo haga la segunda, un avance importante que no representa su entrada en operación comercial. No obstante, con este resultado se tratará de demostrar que EPM tiene lista la hidroeléctrica para vender la energía.

Ese será el primer argumento que entregará la compañía de servicios públicos cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas imponga las sanciones: son determinaciones externas a Hidroituango las que obligaron la alteración de los cronogramas, incumpliendo con los plazos que se establecieron en el pasado y que hoy están blindados con multas.

Pero esta carta no funcionaría dado que en los acuerdos con la Creg se lee que el 30 de noviembre deben estar en operación comercial las dos primeras turbinas, no el hito de conectarlas al Sistema de Potencia Nacional. La tarea es entrar en operación comercial. Es decir, entregarle oficialmente al país en menos de 72 horas cerca de 600 MW de potencia.

Si esta tesis no funciona, Empresas Públicas de Medellín alegará ante un juzgado del país que las restricciones que se ordenaron para contener la propagación de covid-19 frenaron las actividades dentro de la hidroeléctrica. También se discutirán las afectaciones que dejaron los bloqueos en medio de las protestas nacionales.

“Nosotros recibimos el proyecto en 2019 completamente destruido y tuvimos que empezar a reparar los daños que hicieron otros. Hemos tenido poco tiempo. Ese tiempo se cumple este miércoles a las doce de la noche. Estamos dando la pelea de nuestras vidas para que no se cobre la sanción”, indicó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle.

La dura advertencia del fiscal por caso Hidroituango

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que si no prenden las turbinas en esa fecha, intervendrán de manera inmediata para establecer la comisión de hechos con una carga presuntamente penal y que será competencia de la Fiscalía, de ahí que estarán muy pendientes del resultado de estás actividades a cargo de Hidroituango.

“Algunos hechos que son constitutivos de delitos en las diferentes fases, estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento que se ha dicho es el 30 de noviembre, en caso de que no ocurra pues ustedes entenderán que habría posibles responsabilidades penales, fiscales y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional”, dijo el fiscal.

El fiscal explicó que con anterioridad se adelantaron las investigaciones que incluso llevaron a imputación de cargos en contra de funcionarios y contratistas que estarían involucrados en presuntos hechos irregulares en el desarrollo del proceso de adjudicación y puesta en marcha del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango en el departamento de Antioquia.

“Es que formulamos unas importaciones hace ya un mes y medio sobre la base de diferentes hechos que apareció la Fiscalía son constitutivos de delitos en las diferentes fases estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de hidroituango”, dijo el fiscal tras insistir que el ente acusador intervendrá el proyecto en caso de seguir sin funcionamiento.

Para la Fiscalía es necesario analizar los hechos que puedan constituirse en delitos y que lleven a investigaciones de carácter penal, pero el tema es puntual. Incluso con fecha, si este 30 de noviembre no encienden las turbinas, los que prenderán motores serán los fiscales de la dirección anticorrupción del ente acusador.

“La contundencia del material probatorio obtenido por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y su equipo de trabajo, permitió la imputación de tres personas implicadas en irregularidades en la contratación de un tercer túnel o galería auxiliar como parte de las obras de desviación del Río Cauca dentro del proyecto Hidroituango”, dijo en su momento la Fiscalía.

Para la Fiscalía y en el desarrollo de la obra, se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía; esto se atribuye a falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, que incluía la construcción de dos túneles para la desviación del Río Cauca, obras a cargo del consorcio CTIFS.