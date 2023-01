Hombre se masturbó en pleno Metro de Medellín: ciudadanos grabaron la reprochable escena

Como si nada le importara, un depravado que iba como pasajero en el Metro de Medellín se masturbó en medio de un recorrido. Uno de los usuarios grabó toda la escena que ha causado todo tipo de comentarios, rechazo e indignación en todo el país. A la hora de la publicación de esta nota, la empresa de transporte masivo no se ha pronunciado respecto al caso.

Hombre se masturbó en el Metro de Medellín. - Foto: Denuncias Antioquia

En la grabación, se ve al hombre que va al lado de una de las puertas de uno de los vagones y se comienza a tocar sus genitales. Según versiones de algunos pasajeros, el hombre hizo este aberrante hecho tras acosar a una mujer que estaba cerca de él.

Un nuevo caso de acoso se presentó en un vagon del metro..este hombre sacó su pen# y se lo mostró a una mujer. La joven ya puso denuncia en Fiscalía. @metrodemedellin @PoliciaMedellin video completo telegram https://t.co/kuHolczAky pic.twitter.com/ti6D5aSenC — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 27, 2023

La mejor amiga de la mujer, que recibió inicialmente el acoso sexual por parte del pervertido, publicó lo siguiente: “Ese degenerado sacó el pene delante mi mejor amiga, por desgracia no estuve en el momento que ocurrió el caso, pero ella asustada me escribió de rapidez miles de mensajes llorando por lo sucedido. Ya no se puede estar tranquila en ninguna parte por este tipo de personas que son unos acosadores”, escribió la mujer a Denuncias Antioquia.

La mujer dejó claro que ya realizó la respectiva denuncia, pero que no hiciera pública la información, ni los videos, porque ponía en peligro la vida del hombre.

A la hora de la publicación del video en redes sociales, se hizo viral y miles de usuarios rechazaron el caso, que pone en peligro no solo a los mayores de edad, sino a cientos de niños y niñas que a diario se transportan en este sistema que diariamente moviliza más de 50.000 ciudadanos.

Cabe recordar que, el Metro de Medellín ha reiterado en distintas ocasiones que cuando una persona se sienta expuesta a situaciones de acoso, puede oprimir de inmediato el botón rojo.

Otro caso: mujer denunció ser víctima de abuso sexual en el Metro de Medellín

Un nuevo hecho de acoso se habría presentado al interior de uno de los vagones del Metro de Medellín. El pasado 6 de julio de 2022, una mujer denunció ante la Fiscalía a un hombre por abuso sexual justificando tocamientos de los que fue víctima mientras el tren estaba en movimiento.

Los hechos se presentaron entre las estaciones Alpujarra y San Antonio, en pleno centro de la ciudad. El sujeto habría extendido su mano hacia las partes íntimas de la señora cubriéndola con un bolso.

En un principio, ella creyó que el roce fue producto de la velocidad del Metro, pero el hombre repitió en dos ocasiones la acción. Según la queja, él pretendía meter sus dedos debajo del pantalón. Esa situación la puso en alerta por lo que llamó a las autoridades.

Hombre denunciado por acoso sexual en el Metro de Medellín. - Foto: Cortesía: Denuncias Antioquia.

Los momentos posteriores del hecho fueron registrados por la víctima donde se observa al sujeto esposado mientras es custodiado por un miembro de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A la par, se le escucha gritar a la mujer palabras de alto calibre contra el hombre.

“Este hijo de puta me estaba tocando en el Metro. No le da pena. Destápate la cara, ahí si no sos tan valiente. Que lo vean, que lo vean. Por mi madre, que me enseñó que una mujer se hace respetar, hay que darles duro”, señaló la mujer dentro de los pasillos del sistema.

El hombre sacó su miembro, sin pena y como si nada le importara. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

La grabación fue interrumpida por la víctima luego de que el uniformado le pidiera que cancelara el video porque en esa zona no se podía hacer el registro. Ella aceptó, mientras él le entregó las indicaciones para que presentara la denuncia formal con el fin de iniciar la judicialización.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Javier Josué Martín Gámez, la mujer acudió a las instalaciones de la institución donde le recibieron la denuncia y mantuvieron detenido al señalado que hoy está siendo procesado por el ente acusador.