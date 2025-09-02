Horror en Antioquia: disidencias de las Farc asesinan a un sargento del Ejército

Las disidencias de las Farc siguen generando terror entre las comunidades y dolor a los familiares de los integrantes de la fuerza pública con sus ataques indiscriminados.

Durante la tarde este lunes, 1 de septiembre, un sargento segundo del Ejército Nacional fue asesinado mientras adelantaba la verificación de una vía del norte del departamento de Antioquia.

“Soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), de la Séptima División, que adelantaban operaciones con el objeto de verificar la seguridad en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte del departamento de #Antioquia, fueron víctimas de un ataque indiscriminado por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36″, explicaron desde el Ejército.

Se trata del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, técnico en explosivos, quien murió tras ser víctima de la activación de uno de estos artefactos explosivos improvisados que estaban instalados en el sitio.

Desde el Ejército Nacional lamentaron lo ocurrido y rechazaron este nuevo hecho terrorista que acabó con la vida de uno de sus suboficiales.

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro suboficial, quien sacrificó su vida en el cumplimiento del deber, protegiendo a los antioqueños. Un equipo interdisciplinario fue dispuesto para brindar el apoyo integral a los familiares de nuestro militar”, sostuvieron desde la institución.

Asimismo, indicaron que ya instauraron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que puedan investigar su sucedido que viola los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario.

También, señalaron que no cesan las operaciones en todo el departamento de Antioquia, donde delinquen las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, entre otros grupos que colocan en jaque la seguridad y tranquilidad de la población en general.