Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de La Unión. Esto se sabe

La Alcaldía Municipal de La Unión confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, al parecer con signos de violencia ocasionados por arma de fuego, en la vereda San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano.

“Este lamentable suceso tiene consternada a toda nuestra comunidad. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, señaló la alcaldía.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana, cuando se reportó el posible hallazgo de los cuerpos sin vida, por lo que de inmediato las autoridades se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la presencia de las cuatro personas muertas, al parecer, atacadas con arma de fuego.

Se trata de tres hombres y una mujer, quienes tenían signos de violencia ocasionados por arma de fuego, según explicaron las autoridades que acudieron al lugar. Al parecer, estas personas no serían de la región.

Así lo confirmó la Alcaldía de La Unión, al asegurar que se encuentran tratando de establecer si existe alguna relación entre este hechos ocurrido en la vereda San Juan y otro cuerpo encontrado en otra zona del municipio.

Vista panorámica del municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Turismo Súper TV

La Policía Nacional, por su parte, confirmó que unidades de la Seccional de Investigación Criminal, con el apoyo de Inteligencia Policial y la Fiscalía General, adelantaron el levantamiento de los cuerpos.

Ahora, trabajan también en la respectiva investigación, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los presuntos responsables de este hecho tan lamentable.

Adicionalmente, las autoridades dispusieron un despliegue en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia, en lo que parece un ajuste de cuentas.

“La Policía Nacional rechaza de manera enfática este tipo de actos violentos que atentan contra la vida, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la tranquilidad de los antioqueños”, señaló la institución en un comunicado a la opinión pública.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que, tras recibir la información de la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, le pidió a las autoridades iniciar el trabajo de investigación.

“Se presume que estas personas venían del municipio de Bello”, señaló el gobernador del departamento, al tiempo que anunció una importante recompensa por el paradero de los autores del crimen.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de $100 millones para quien brinde información que ayude a esclarecer la masacre de cuatro personas que se presentó en el municipio de La Unión. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HsV7ezCi8d — Revista Semana (@RevistaSemana) August 30, 2025