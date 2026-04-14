Ideam advierte lluvias en Medellín a estas horas: así estará el clima este martes, 14 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente informe sobre cómo estará el clima en Colombia este martes, 14 de abril, en medio de fuertes lluvias y el Fenómeno del Niño.

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Para la ciudad de Medellín, la institución precisó que se tendrá un cielo parcialmente nublado a lo largo del día, pero en horas de la tarde y noche es muy probable que se presenten lluvias. Además, esta posibilidad también se puede dar en el transcurso de la mañana.

En cuanto a la temperatura, se prevé que el máximo estará en los 29 °C, tal y como ha venido siendo en los últimos días.

En el caso del departamento de Antioquia, de acurdo con el Ideam, se presentarán lluvias entre ligeras y moderadas que tendrá núcleos localmente fuertes. Este mismo panorama se dará en Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Boyacá y Norte de Santander.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images

Por otra parte, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en zonas intermedias de estos mismos departamentos, así como también en áreas de Huila y Quindío.

Según el informe, este será el clima en otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C).

Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C). Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C). Cali: Cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 31 °C).

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Cartagena: Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C).

Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C). Popayán: Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras durante la jornada. (T. máx.: 27 °C).

Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras durante la jornada. (T. máx.: 27 °C). Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 19 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Colombia durante los próximos días. Por lo mismo, el Ideam ha hecho una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Entre otras cosas, pide extremar las medidas a la hora de buscar un posible refugio, no exponerse en zonas abiertas, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, entre otras cosas.