Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Conozca cómo estará el clima y prográmese ante las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas.

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 6:14 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó cómo estará el clima en la ciudad de Medellín durante el transcurso de este martes, 17 de febrero.

De acuerdo con el reporte, a lo largo de la jornada se espera que haya condiciones mayormente nubladas y esto estará acompañado de lluvias, aunque estas se presentarán durante la tarde y noche.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, la institución indicó que en Medellín se tendrá una temperatura máxima de 24 °C.

Asimismo, el Ideam prevé que en el departamento de Antioquia se tengan lluvias signifitivas, tal y como ha ocurrido en los últimos días. Este panorama también se tendrá en zonas como Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Norte de Santader, entre otros.

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Según las autoridades meteorológicas, las lluvias continuarán en los próximos días por diferentes motivos, uno de ellos es el ingreso constante de la humedad que proviene de la Amazonía brasileña y del océano Pacífico.

De igual manera, la situación también se da por cuenta de los frentes fríos atípicos que han entrado y bajado desde el Caribe y la región Andina, provocando un fuerte cambio en el clima.

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026
Imagen referencia de lluvias. Foto: Anadolu via Getty Images

En ese sentido, el Ideam ha estimado que lo que resta del mes de febrero se seguirá teniendo una inestabilidad climática, lo que estará acompañado de lluvias superiores a los niveles normales para esta época.

Ideam pronostica aumento de lluvias en gran parte del país durante esta semana del 16 y el 20 de febrero; hay alerta en Córdoba

Por lo mismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) le ha insistido a los ciudadanos para que aumenten las medidas de seguridad, especialmente en zonas rurales donde hay más riesgos.

Entre otras recomendaciones, se enfatiza en que las personas eviten ingresar a ríos o quebradas, debido a las crecientes súbitas del agua. Además, es importante estar atentos a los cambios en el terreno, ya que allí se podrían ver señales de posibles deslizamientos y así evitar tragedias.

En caso de cualquier cambio importante en el nivel del agua o inestabilidad en la tierra, es imperativo que se comuniquen con la línea de emergencia 123.

