Ideam revela cómo estará el clima en la ciudad de Medellín: reporte de este jueves, 16 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este jueves, 16 de abril.

Estas son las localidades de Bogotá que más se inundan en temporada de lluvias

En el caso de la ciudad de Medellín, se estima que el cielo estará de parcial a mayormente cubierto, con posibles lluvias que estarán especialmente en la tarde y noche.

Además, la temperatura máxima estará en los 27 °C.

Para el departamento de Antioquia, según la entidad, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con cielos de parcial a mayormente nublados en zonas del centro y oriente.

Imagen referencia del clima. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se tendrá en otras zonas de las regiones de Andina como por ejemplo Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Por otra parte, este es el pronóstico sobre cómo estará el clima en otras ciudades principales:

Barranquilla: Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se prevén cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas diversas horas del día (T. máx.: 26 °C).

¿Se aproxima el fenómeno de El Niño en Colombia? IDEAM advierte posibles escenarios para el segundo semestre de 2026

Cali: Cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderas especialmente en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C).

Cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderas especialmente en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C). Cartagena: Cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco generalizado. (T. máx.: 33 °C).

Cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco generalizado. (T. máx.: 33 °C). Popayán: Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 23 °C).

Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 23 °C). Tunja: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 19 °C).

El sector de El Poblado en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín / API

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Colombia durante los próximos días. Por lo mismo, el Ideam ha hecho una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Entre otras cosas, pide extremar las medidas a la hora de buscar un posible refugio, no exponerse en zonas abiertas, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, entre otras cosas.