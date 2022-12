Increíble: moto del tránsito de Medellín inmovilizada por mal parqueo en Itagüí, Antioquia

Un caso de no creer ocurrió en la noche del pasado 20 de diciembre, en el municipio de Itagüí. Una moto de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña fue inmovilizada por mal parqueo. Sí, con la grúa y todo, se la llevaron por varias horas para los patios.

Los hechos ocurrieron en la carrera 52 con calle 51, en pleno parque de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Ante la solicitud y denuncias de la ciudadanía que en ese momento se encontraba en el sector, los agentes de tránsito de este municipio llegaron al sitio y no les importó que fueran colegas ni mucho menos de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Como quien dice, la ley es para todos, y ellos no se salvaron.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Itagüí no han confirmado si efectivamente el agente que dejó mal parqueada la moto recibió la multa de 499.500 y su respectivo procedimiento disciplinario por infringir las normas de tránsito.

Un caso similar ocurrió el pasado 3 de julio de 2022. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta denunció que la Secretaría de Movilidad de Medellín le impuso una fotomulta, porque uno de sus vehículos transitó en un día que tenía pico y placa.

“El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta muestra su preocupación por una fotomulta impuesta a uno de nuestros vehículos de emergencia por Supuestamente infringir la restricción de pico y placa”, contó la entidad en un comunicado.

Y explicó que el Cuerpo de Bomberos se comunicó directamente con la Secretaría de Movilidad, la cual le indicó que se debía seguir el debido proceso jurídico requerido por los propietarios de vehículos sancionados por esta infracción.

“Desconoce así la Secretaria que nuestros vehículos, por ley, deben estar exentos de este tipo de sanciones”, destacó la entidad. “Más aún, cuando nuestro vehículo está señalizado e identificado con base a la norma y la tarjeta de propiedad a nombre del CBVS”, agregó.

Y cuestionó: “¿O será que nos veremos obligados a pagar por una restricción que no nos debe ser impuesta? ¿O acaso, de ahora en adelante, tendremos que esperar al paso del pico y placa para atender las emergencias que nos corresponde atender?”.

Polémica en Medellín: dejan sin efecto 163.000 comparendos aplicados durante el confinamiento

La Inspección Primera de la Policía Nacional de Medellín dio un giro inesperado a la reglamentación de los comparendos que la institución aplicó durante el confinamiento impuesto por el Gobierno nacional, con el fin de contener la propagación de covid-19. Tras la solicitud de la Personería distrital, se dejaron sin efecto cerca de 163.000 órdenes.

La medida fue aplicada sobre los procesos que no se han cumplido, a razón de que los elementos por los que fueron sancionados ahora no tendrían validez. Es decir, las multas que no han sido canceladas o las actividades pedagógicas a las que no acudieron las personas que incumplieron con el toque de queda reglamentado por la Presidencia.

El argumento que presentó la entidad del Ministerio Público es que las medidas de protección para frenar la expansión de la pandemia perdieron validez de juzgamiento cuando se dio por terminada la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional el pasado 30 de junio de 2022. O sea, se venció el plazo para ser asumidas.

Pero el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón, envió un concepto a la Inspección, restándole viabilidad a la iniciativa porque se estaría nadando en contra de las obligaciones de las instituciones del Estado que buscan hacerle contrapeso a los comportamientos que violan la convivencia.

Sin embargo, tomó fuerza el argumento alegado por la Personería: “La pérdida de vigencia escalonada de cada uno de los decretos que sirvieron de fundamento para la imposición de la orden de comparecencia, entre los meses de marzo de 2020 y junio de 2022, hace imposible ahora edificar la imposición de la medida correctiva”, concluyó la Inspección.

En consecuencia, emitió cuatro puntos trascendentales que fueron firmados por los inspectores de la Policía Nacional Claudia Esledy Castrillón Ochoa, Lina María Agudelo Agudelo y César Arturo Arango Alzate. Las decisiones que cobran relevancia se tomaron escuchando todos los puntos de vista de los implicados en el proceso.