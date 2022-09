Indignante: una adolescente fue atacada con pegante mientras caminaba por una calle en Manizales

En video de cámaras de seguridad quedó en evidencia el brutal ataque con pegante que un hombre, del que aún se desconoce su identidad, realiza contra una joven, mientras caminaba con una amiga por las calles de un barrio residencial de Manizales.

En la grabación se ve cuando el sujeto, a pasos acelerados, llega por detrás, vacía sobre la cabeza de la víctima la sustancia y sale corriendo de inmediato.

Marisol Bedoya Martinez le contó a SEMANA que los hechos ocurrieron cuando ella se dirigía a sus clases en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuando de repente el hombre, sin mediar palabra, la atacó.

“Ese día sentía que se me quemaba la cabeza, un ardor insoportable, los médicos me han dicho que puedo tener una inflamación cerebral. Dolor de cabeza, ardor en los ojos. Prácticamente, la mitad de mi cabello lo he perdido. Son síntomas que aún no se me quitan, pese a los medicamentos que me enviaron en la EPS”, relató Bedoya.

Un tarro de solución (boxer) le echaron sobre su cabeza a una joven universitaria de #Manizales. Hoy denunció a su agresor y pide que ayuden a encontrarlo. Atentos a lo que @PoliciaMzales informe sobre la investigación.@ColombiaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/BQ0lIvsQ6d — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) September 20, 2022

Agregó que las autoridades le han dicho que no salga de la casa y que abandone la ciudad por un tiempo, mientras avanzan las investigaciones.

“Yo soy del municipio La Merced, Caldas y llegué a hospedarme desde febrero en una casa de estudiantes. Sobre este caso que me tiene conmovida ya tiene denuncia en la Fiscalía, para que puedan dar con la captura del responsable, que hasta ahora no sé por qué cometió esto contra mí. La verdad qué peligro en el que estamos expuestas las mujeres, qué tal donde me hubiese hecho algo peor”, agregó Bedoya.

Además, Bedoya contó que no conoce al hombre, pero ya lo venía viendo desde hace 20 días, muy cerca donde vive y teme que pueda pasar lo mismo con otras personas.

Estas son algunas fotografías del hombre que le derramó el líquido. Denuncia que la venía siguiendo hace varios días. pic.twitter.com/gCdLCeq6hq — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) September 20, 2022

ONU cifra los feminicidios en Colombia, en el marco de la Ley Rosa Elvira Cely

En el marco de la conmemoración de la Ley Rosa Elvira Cely, la Organización de Naciones Unidas, a través del UNFPA, hace un panorama general sobre las cifras de feminicidios en el territorio nacional y recuerda la importancia de medir esta problemática integralmente.

Desde el 6 de julio de 2015, en Colombia se conmemora la promulgación de la Ley 1761, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), este avance en el reconocimiento de la violencia de género en contra de las mujeres fue el resultado del esfuerzo de organizaciones feministas y mujeres que por años exigieron al Estado la tipificación como delito de esta forma de violencia.

El hecho de que ahora se contemple en la ley el feminicidio significa una garantía para la investigación y judicialización adecuada de los feminicidas. Esta contempla el feminicidio como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, o por motivos de su identidad de género.

Sin embargo, el rostro de este logro a nivel jurídico es el de Rosa Elvira Cely, una mujer bogotana de 35 años que fue asesinada, torturada y víctima de violencia sexual por un compañero de estudio.

Por medio de un comunicado de prensa, el UNFPA dice que este caso es el reflejo de la discriminación, desigualdad, violencia por razones de género y misoginia que le ha arrebatado la vida a miles de mujeres.

Asimismo, el órgano de Naciones Unidas informa que, en 2021, las investigaciones tipificadas como feminicidio por la Fiscalía General de la Nación registran 194 víctimas. Y la Defensoría del Pueblo registró de manera preliminar 35 mujeres transgénero víctimas de este delito.