Antioquia

“Interferirán en elecciones”: Fico Gutiérrez lanza preocupante hipótesis sobre salida de capos en Medellín

El mandatario manifestó que estas personas saldrán de la cárcel a hacer campaña en los barrios.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 1:15 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Presidencia/Semana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una preocupante hipótesis sobre la suspensión conocida este martes de 23 cabecillas de bandas criminales de esa ciudad. La resolución de levantar las medidas restrictivas fue firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo.

El mandatario paisa señaló que, una vez más, el Gobierno del presidente Gustavo Petro demostró “estar aliado” con los peores criminales. “Les cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”, señaló Fico en sus redes sociales.

¿Quiénes son los 23 cabecillas criminales de Medellín a los que les levantaron las órdenes de captura?

La Fiscalía precisó: “Las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicita coincide con aquellas que el presidente de la República designó como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, como se constata al revisar las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 94 del 8 de abril de 2025″.

Frente a esto, el alcalde de Medellín subrayó que para él “no existe la mal llamada ‘paz total’, lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales”.

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A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín.
A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín. Foto: VANESSA LONDOÑO-SEMANA/ AFP

Pero sus reclamos no se quedaron ahí; Gutiérrez manifestó que la verdadera intención del presidente Petro es que estos criminales puedan salir de la cárcel “con la falsa excusa de la ‘paz’ para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién las estructuras criminales, a través de sus cabecillas, interferirán en las elecciones a la Presidencia”.

De igual manera, agregó que “todo esto mientras siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a nuestros niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos. No callaré ante semejante absurdo. Seguiremos luchando por nuestra gente. Solo espero que pronto cese la horrible noche”.

Dichos beneficiarios de esta suspensión son Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias el Indio; Élder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.

Así como Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván el Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.

La suspensión de la captura también cobija a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias el Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias el Tigre.