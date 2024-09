La cárcel de la muerte: esta es la historia de horror de los presos de El Pesebre. 16 han muerto por desnutrición y tuberculosis; la comida y el agua tienen gusanos. Gobierno Petro los abandonó

Escuchar el relato de los detenidos da escalofrío. Uno de ellos asegura que cada vez que abre la llave, si hay agua, esta sale turbia e infestada de gusanos pequeñitos, pegados unos con otros. Pero ante la sed que produce no tomar el líquido hasta por tres días, asumen el riesgo, el mismo que puede significar la muerte.

La comida también les llega podrida. Dicen que a veces se niegan a consumirla, pero el hambre, al final, los doblega. Cierran los ojos, se tapan la nariz y, después de echarse la bendición, se comen los alimentos descompuestos sin saber lo que pueda pasarles. Los presos de El Pesebre no existen para el país ni para el Estado. Nadie parece estar preocupado por solucionarles su tragedia para que por lo menos vivan como seres humanos.

“Yo tengo diez años en esta cárcel y nunca había visto tal situación y muertos”, aseguró otro interno que pidió reservar su nombre ante el miedo a las represalias. A los “sapos”, dicen allí, les va muy mal. Muchos relataron, en medio de las lágrimas, que en primera instancia se niegan a comer y beber esos alimentos, pero vencidos por la sed y el hambre no hay un camino diferente que acceder a esa comida en mal estado. “Es horrible, el agua llega con color de barro y con gusanos pequeños. A algunos compañeros les da diarrea, vómito o bacterias”, agregó uno de los internos que, desesperado, se atrevió a hablar.

Otro de los presos señaló que cuando reclaman por comida justa les contestan que son “escorias de la humanidad”. “La llaman la cárcel de la muerte porque han muerto más de 15 PPL (personas privadas de la libertad) en los últimos dos años por desnutrición, enfermedades raras y tuberculosis. Dicen que los internos no son nada, solo escoria de la humanidad”. De hecho, desde la cárcel denunciaron el caso de un preso que “está quedando inválido por falta de medicamentos”.

Rostros del horror

Esta infección mató a Duván Esteban Granados, un joven de 25 años que estaba pagando en El Pesebre una condena por extorsión y concierto para delinquir. “Mi hijo murió como si fuera un perro tirado en el piso, no le dieron medicamentos y me lo dejaron morir sin prestarle atención”, afirmó su madre, Claudia Milena Flórez. La mujer recuerda que Duván contrajo la enfermedad en una de las pequeñas celdas donde dormía con otros ochos presos en medio de un tedioso hacinamiento, pues en esa cárcel se pueden registrar temperaturas de hasta 42 grados centígrados en sensación térmica.

En los reportes de agosto, la institución indicó que durante 21 días no hubo un solo medicamento en las estanterías de sanidad, y un profesional se encargó de velar por la integridad de los 1.546 internos en turnos de 24 horas. Algunos enfrentan delicados brotes de varicela, neumonía, VIH, sífilis, gonorrea, sarna, depresión, diabetes e hipertensión. Las fotografías son escalofriantes: en la piel se les ven heridas profundas, granos rojos y una visible desnutrición.

Antes de fallecer, Granados relató a sus familiares el horror que vivía en Puerto Triunfo. “Nos decía que lo dejaban aguantar hambre muchos días y no tenía cómo tomar agua, que tampoco tenía pastillas para ese dolor, que los tenían como animales. Él perdió mucho peso”, agregó la mamá. Aunque se alega que muchas personas están desnutridas, el Inpec informó que solo el 1 por ciento de los detenidos tiene bajo peso.

Cuando le informaron a Claudia Milena de la muerte, ella pidió explicaciones ante las autoridades y le respondieron que falleció cuando iba camino al hospital. “Esa versión fue mentira. A él nunca lo sacaron de allá. La funeraria lo recogió en la cárcel”, advirtió la mujer. Precisamente, uno de los hallazgos del Inpec es que algunos enfermos no son llevados a los servicios de urgencias.

SEMANA buscó al director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, para que se pronunciara sobre las denuncias, pero no respondió a los llamados. Lo cierto es que hay varias quejas en la Procuraduría para que se investigue lo que ocurre en esa entidad, pues los procesos internos no han resuelto el problema.

Jorge Carmona, representante legal de la Veeduría Penitenciaria Nacional, señaló que en la prestación de los servicios habría hechos de ilegalidad: “Ellos contratan con terceros la salud y la alimentación, esa corrupción no la controla nadie. Está demostrado que no son capaces, que están incapacitados para administrar las cárceles. Esa entidad hay que eliminarla”.

Crueles violaciones

Una de las víctimas de estos hombres reconoció que ellos gozan de un poder absoluto que ninguna autoridad ha podido arrebatarles y que, con el paso del tiempo, se han ido aferrando con mayor intensidad por los millones de pesos que están en juego: “Son personas que toman el mando de los patios, son jefes con mucho poder, como comandantes de guerrilla, de las AUC, jefes de bandas criminales”. Estos sujetos, custodiados por un ejército de condenados, definen lo que pasa dentro de la cárcel. No obstante, el Inpec afirmó que sus funcionarios son los que tienen el control y hacen cumplir las normas de acuerdo con lo destinado en la Constitución.

Ricardo Ortiz, cuyo nombre fue modificado por cuestiones de seguridad, reveló que los plumas tienen una norma en común: “Todos los que vienen por el delito de violación tienen que ser abusados, ven ese delito como lo peor. Hay personas que no son culpables de eso, solo acusadas, y también les hacen lo mismo”.

Tuberculosis, neumonía y varicela son las enfermedades más frecuentes en la cárcel. Los reclusos denuncian que no tienen medicamentos. | Foto: Suministrado a Semana A.P.I

Un hombre que padeció este drama contó lo ocurrido con la promesa de que no se expusiera su nombre porque carga con amenazas de muerte hacia él y su familia, pues los abusos sexuales terminan con fuertes intimidaciones para evitar que las autoridades conozcan lo sucedido: “Nos amarran, nos golpean, nos dan palos en la cabeza, nos hacen chupar el pene de cada uno. Aquí no solo se ve el maltrato sexual, también la tortura psicológica y física de los cuadros de mando”. La situación es tan dramática que varios privados de la libertad detallan que, en medio de los incidentes, les han ingresado palos de madera en el ano como un ajusticiamiento.

Los testimonios son escalofriantes: “Hay PPL que son abusados diariamente y no pueden hablar. Cuando hacen una denuncia, los tenientes y cabos realizan operativos, no para buscar a los abusadores, sino a la víctima y le dan una paliza”. Estos episodios no llegan a los oídos de las directivas del Inpec, pero se anticipó que hay mesas de trabajo para mejorar las condiciones. Tal es la ruptura de comunicación, por miedo o mal funcionamiento, que apenas la institución en Bogotá fue informada este viernes de cuatro presos que murieron en las últimas semanas por síntomas asociados a la tuberculosis.