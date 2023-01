La emotiva y triste historia de una familia que buscó por cielo y tierra al asesino de una mujer y su hijo en Antioquia

Eduardo López drogó y mató a golpes a su esposa junto a su hijo de 14 años en Copacabana, Antioquia, el pasado 9 de diciembre de 2021. Él abandonó los cadáveres y se fugó. La familia de las víctimas lo buscó incansablemente por todo el departamento: ofreció recompensas y pautó su rostro en los medios de comunicación durante más de un mes.

Este 5 de enero, el fiscal Francisco Barbosa Delgado anunció la condena de 42 años por feminicida. En un proceso penal que se extendió por un año y tras la abundancia del material que recopiló la defensa y el ente de acusación, al hombre no le quedó más remedio que aceptar los aterradores crímenes que estremecieron a Colombia.

#ATENCIÓN | Fiscalía logra condena ejemplar contra hombre que asesinó a su expareja e hijo en Antioquia. Las víctimas fueron atacadas con objeto contundente porque se negaron a vivir nuevamente con el hoy sentenciado, quien deberá cumplir una pena superior a 40 años de prisión. pic.twitter.com/M0J053Co0n — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 5, 2023

Mientras dormían, este sujeto agarró un objeto contundente y lo lanzó en repetidas ocasiones contra los cuerpos de sus familiares en la madrugada. Horas antes, les suministró una sustancia química que los privó. Luego del doble asesinato, se robó las joyas de la mujer y desocupó la alcancía que el pequeño había armado durante 2021.

Las alarmas se encendieron en la empresa donde laboraba la adulta porque no llegó al turno de las 8:00 a. m. Una prima recibió el llamado en el que le expresaron preocupación por el inusual incumplimiento. La abuela del niño se dirigió a la casa, tocó la puerta fuertemente y no recibió respuesta. La intranquilidad siguió aumentando.

La Fiscalía destacó una dura condena contra un hombre que Antioquia asesinó a su expareja y su hijo, porque no regresaron a vivir con él. - Foto: Fiscalía

Ella tomó las llaves, las volteó en la chapa, empujó la entrada, se dirigió hacia el cuarto de su hija y observó los dos cuerpos sin vida. El dolor de ese momento no se describe en palabras. Luego llamó a la Policía Nacional, que acudió al sitio a recoger los cadáveres, mientras todos los allegados señalaban como responsable a Eduardo.

No encontraron rastro de él. La única pista que tenían era que hace tres meses se había separado de la mujer tras los constantes maltratos que sufría, así se lo contó a su hermano, Mauricio Ramírez. Junto a su hijo, eran víctimas constantes de intimidaciones. Pero no se fue de la vivienda porque perdió el trabajo y no tenía dónde vivir.

“Nosotros desde un principio supimos que él era el responsable, pero se había fugado. Nos dijeron que estaba en el nordeste antioqueño y luego en el oriente. No paramos ni un segundo para encontrarlo, con todo el dolor que esto nos produjo. Esto fracturó a una familia, esto nos destruyó. Me quitó a mi hermana y a mi sobrino”, dijo Ramírez.

Mientras las autoridades maniobraban para hallarlo prontamente, los parientes tomaron la decisión de repartir volantes por toda la región para que la gente lo identificara en dado caso de que lo viera. Ellos recorrieron 20 municipios. Con súplicas y llantos relataban lo sucedido, y la gente les expresa compasión y compromiso para hacerle eco a la denuncia.

Eduardo López, feminicida y homicida. - Foto: Fragmento de video publicado por la Fiscalía.

Ante la ausencia del Gobierno nacional y la administración municipal de Copacabana para acelerar las investigaciones por medio de una recompensa, los amigos y familiares alcanzaron a recolectar 15 millones de pesos que estaban dispuestos a entregarle a la persona que pudiera brindar información sobre el paradero de Eduardo López.

El rostro de Eduardo fue reconocido en el municipio de Granada por un ciudadano que no reclamó el incentivo económico. Hasta allá llegaron el 24 de enero de 2023 los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. En la primera audiencia le imputaron los delitos de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas.

“En su momento fue judicializado y, posteriormente, ante la contundencia de los argumentos, aceptó de manera libre y voluntaria los delitos. La sentencia en contra de este hombre dispone que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario”, afirmó el ente de acusación.