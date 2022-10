La extraña desaparición de un niño de seis años en Antioquia; lo buscan hace once días

La Gobernación de Antioquia ordenó activar todas las alarmas para dar con el paradero de un menor de seis años que fue reportado como desaparecido hace once días en la subregión del nordeste del departamento. De acuerdo con el relato de su familia, la última vez que lo fueron fue el pasado 21 de septiembre a las siete de la mañana.

Maximiliano Cano salió a tempranas horas de ese miércoles hacia un establecimiento comercial del municipio de Remedios para cumplir con un favor que le solicitó su mamá, Sandra Cano. Ella le pidió que fuera a comprar un producto que le faltaba en el hogar. Así las cosas, él recorrió varios metros por el barrio La Primavera de esa localidad.

Sin embargo, el niño no regresó al hogar. Pasaron quince minutos para que notaran su ausencia. Las personas que estaban en su casa lo buscaron en las cuadras del vecindario y, al no verlo, se dirigieron hacia la estación de la Policía Nacional donde advirtieron sobre la desaparición. Desde entonces, lo buscan en todos los rincones del pueblo y la subregión.

La madre describió que los once días que han pasado desde la última vez que vio a su hijo son una pesadilla. Además, no ha podido conciliar el sueño y la comida no le pasa, mientras espera un mensaje de alguien donde le confirme que Maximiliano está sano y salvo. Pero las autoridades no han podido establecer su ubicación.

Este caso ha hecho estruendo en los municipios de Remedios y Segovia porque es la primera vez que un menor de seis años se pierde del radar de su familia. Sin embargo, la desaparición no es nueva en ese rincón de Antioquia porque los grupos armados la practican frecuentemente para atormentar a líderes, campesinos y enemigos.

La tensión se ha desbordado. Por ejemplo, un grupo técnico de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hacia la residencia del menor para tomar las declaraciones de su familia y recopilar el material que diera indicios sobre su paradero. Uno de los investigadores salió del hogar con una bolsa blanca en la mano, eso preocupó al pueblo.

En Remedios creyeron que el niño había sido encontrado sin vida dentro de su propia casa. En ese momento la comunidad se abalanzó sobre la madre en un intento de asonada a razón de que los rumores señalaban que ella había protagonizado la propia pérdida de Maximiliano. En un video quedó registrado el angustiando momento que padeció Cano.

En la grabación se escuchan palabras de alto calibre mientras los emisores están parados a un pie de la casa. Ante la escena, las unidades de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para frenar posibles agresiones por información falsa. Por recomendación de las autoridades, ella se vio en la obligación de abandonar la zona urbana de Remedios.

Ahora bien, el comando central de esta institución en Antioquia explicó que un grupo especial viajó hacia la subregión del nordeste para unirse a la búsqueda que adelantan los habitantes y la familia de Maximiliano desde el 21 de septiembre, advirtiendo que los uniformados han hecho todos los esfuerzos para que los operativos den resultados.

El gobernador del departamento, Aníbal Gaviria Correa, dio cuenta de las tareas que se están adelantando en las inmediaciones de Remedios. Pero no entregó información sobre el avance de las investigaciones que encabeza el ente de acusación.

“Nuestro llamado es a que trabajemos muy fuertemente, como lo estamos haciendo con Fiscalía y con Policía para recuperar sano y salvo a Maximiliano. Estamos haciendo todo el esfuerzo y tenemos que hacerlos todos en conjunto con la comunidad para recuperarlo”, dijo el mandatario.