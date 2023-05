Ladrones se metieron a la vereda de los famosos y millonarios de Colombia

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional están tras la pista de los ladrones que están azotando con robos a las familias de Llanogrande, una exclusiva zona rural del municipio de Rionegro (Antioquia) donde viven figuras de la farándula colombiana, políticos y empresarios que cobran relevancia ante la opinión pública.

Para hacerle contrapeso a la delincuencia, los propietarios están impulsando un censo comunitario para identificar cuáles son los vecinos y si existe algún riesgo. Si bien en algunos sectores hay rigurosos esquemas de seguridad, llegó una solicitud a la administración local para multiplicar la presencia de uniformados.

Aunque el fenómeno está presente desde enero de 2023, el millonario hurto que sufrió Mike Bahía y Greeicy Rendón encendió las alarmas. Un grupo de sujetos entró a la residencia y desaparecieron objetos valiosos. Cuando los vigilantes identificaron el hecho, supuestamente, torturaron a los ‘dueños de lo ajeno’.

Ese proceso está en investigación y las autoridades privaron de la libertad a varios implicados en el suceso. En palabras del secretario de Gobierno, Carlos Andrés García, este caso fue mediático y desempolvó la preocupación. Sin embargo, hay pocas denuncias para sostener la tesis de la intranquilidad.

Greeicy Rendón y Mike Bahía, víctimas de robo en Rionegro, Antioquia. - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

Este año, se han instaurado tres quejas por robos, pero la administración no descarta la realidad: “No podemos desconocer que se han venido presentando hurtos en el sector de Llanogrande y el aeropuerto. Al ser víctimas las personas reconocidas, genera mayor consternación”, respondió el funcionario de Rionegro.

Con el fin de atender el llamado de la comunidad, de manera constante se tiene la lupa sobre el sector y cada ocho días se socializan los hallazgos en los consejos de seguridad. De momento, se está estudiando si alguna organización delincuencial de Antioquia se está especializando en los millonarios hurtos.

Imagen de referencia de Llanogrande, Rionegro, Antioquia. - Foto: Tomada de la página web de Darioriente.

La piedra en el zapato para prevenir los incidentes es el reducido número de policías para cuidar a la población, tal como pasa en varias regiones de Colombia. En este municipio, 18 uniformados deben repartirse en 196 kilómetros cuadrados. Es decir, más de 150 mil habitantes propios y 80 mil que llegan diariamente.

“Rionegro es un centro económico que se viene desarrollando. Con el desarrollo también vienen los problemas. Hoy tenemos lo que le ha asignado la Policía Nacional a Rionegro de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Es un tema que no depende del alcalde”, agregó el secretario de Gobierno.

Alcaldía de Rionegro, Antioquia. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Rionegro.

Frente a las dudas por el censo de los habitantes de Llanogrande, aseguró que no se conocen detalles, pero que no es impulsado por la Alcaldía a razón de que no está dentro de sus obligaciones. Al contrario, han fortalecido los frentes de seguridad de la zona rural donde participan las juntas de acción comunal.

“La ciudadanía quiere organizarse para conocerse más, para saber quiénes son los vecinos, quiénes habitan el territorio, toda vez que Llanogrande es un sector donde viene llegando mucha gente desconocida y, seguramente, es una iniciativa comunitaria, pero no es una estrategia de la administración municipal”, concluyó.

Ahora bien, una de las personas que llegó al sector fue José Valencia Zuluaga, alias Falcón, un poderoso narcotraficante del Clan del Golfo y cercano a alias Otoniel. Él adquirió una mansión de 9.000 metros cuadrados y ahí fue detenido. Su presencia también inquietó a los habitantes de la vereda, muy cercana a Medellín.

Su ostentosa vivienda tenía sede deportiva, gimnasios, teatros, parques y piscinas. La extravagancia era tal, que una de ellas tenía agua traída del mar Muerto, en Israel, con la idea de que sus visitantes se sumergieran para lograr una acción desintoxicante y limpiadora, reveló en su momento SEMANA.