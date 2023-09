Liberan a un menor de edad que había sido secuestrado por el Clan del Golfo en Antioquia

¿Qué pasa con la ‘paz total’?

“Por eso, mi llamado es a que todos los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos. Principalmente, porque no se les puede olvidar que la población civil siempre es la más perjudicada con el accionar de las armas”, reiteró Camargo.