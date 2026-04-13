Medellín le apuesta a frenar la violencia intrafamiliar con construcción de nueva comisaría

La Alcaldía de Medellín, dentro del marco de protección de familias en la ciudad, adjudicó la construcción de la nueva Comisaría de Familia de Moscú, la cual estará ubicada en la comuna 2—Santa Cruz.

La entidad distrital plantea como objetivo estratégico una infraestructura en donde se permita ampliar la atención a aquellas víctimas de violencia intrafamiliar en la capital de Antioquia, además de brindar mayor presencia institucional en los territorio.

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La inversión por parte de la Alcaldía de Medellín ante este edificio será mayor a los $6.700 millones de pesos, la cual será ejecutada y entregada durante el último trimestre del 2026.

De acuerdo con la información de la entidad, durante el proceso de contratación, la alcaldía contó con una amplia participación empresarial, en la que 12 empresas realizaron seis ofertas para el diseño de la obra, mientras que 13 compañías ofrecieron 7 propuestas para la interventoría. Esto permitió que se llevara a cabo una evaluación técnica y financiera de manera rigurosa que permitiera escoger la mejor opción para el desarrollo de la comisaría.

“El fortalecimiento de las comisarías de familia es una prioridad para esta administración. La seguridad también se construye desde la protección de los hogares, desde la atención oportuna a las víctimas y desde la presencia institucional en los barrios”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La Comisaría de Familia de Moscú será un edificio de 800 metros cuadrados distribuidos en 4 niveles diseñados con el propósito de brindar la mejor atención integral a los ciudadanos. Además, la estructura contará con áreas diseñadas para la atención administrativa, oficina del comisario de familia, salas de reuniones, un aula multifuncional y espacios para ofrecer atención psicológica.

El edificio tendrá un diseño que incluye criterios de accesibilidad para menores de edad, madres lactantes y personas con movilidad reducida. También dispondrá de estrategias bioclimáticas que permiten la ventilación, iluminación natural y un confort de los espacios interiores de la comisaría.

Al momento de culminar la construcción de la obra, se busca como meta mejorar de manera significativa la capacidad de atención para las personas víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad de Medellín y poder realizar un mejor acompañamiento a aquellos ciudadanos residentes de la comuna 2 y de sectores cercanos.

“Medellín fortalece su institucionalidad para proteger a las familias. Cada nueva comisaría significa más capacidad para atender a las víctimas, prevenir violencias y garantizar que la autoridad llegue a todos los territorios”, agregó el secretario Manuel Villa Mejía.